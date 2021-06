Merijn Zeeman: “Dit gaat helemaal nergens over, helaas hoort het bij de Tour”

Video

Merijn Zeeman was na afloop van de derde etappe van de Tour de France met stomheid geslagen. De manager van Jumbo-Visma zag Robert Gesink uitvallen, en kopmannen Primož Roglič en Steven Kruijswijk vallen en naar het ziekenhuis afgevoerd zien worden voor onderzoek. “Het is gigantisch balen”, vat hij samen voor de camera van WielerFlits.

Kort na de finish kon Zeeman nog geen updates geven over de toestand van de kopmannen die onderweg ten val kwamen. “Primož en Steven worden nu onderzocht”, vertelt hij. “Ik ben wel enigszins verbouwereerd. We waren goed voorbereid op deze finale, maar dit gaat helemaal nergens over. Dan heb ik het over het onveilige parcours. Dit kan helemaal niet. Helaas hoort het bij de Tour, en dat hebben we vandaag ondervonden.”

Zeeman maakte een geslagen indruk, maar wil de strijdbijl nog niet begraven. “Maar hier krijg je wel even een opdoffer van. Het zal niet makkelijk zijn om hiervan te herstellen”, stelt hij. “We gaan zien wat de uitkomsten zijn, maar het is frustrerend om na een derde dag, na zoveel voorbereiding en als je zo goed bent, dat het zo eindigt… Dat is heel hard.”

Plugge: “Neutralisatie hadden ze van tevoren moeten bedenken”

Ploegbaas Richard Plugge liet zich na de finish ook uit over de finale. “Je weet hoe dat gaat in de laatste achttien kilometer. Op smalle wegen, aan hoge snelheid, in een afdaling…”, aldus Plugge tegen WielerFlits.

“Een neutralisatie was nog het minste, maar dat moeten ze van tevoren bedenken”, vertelt hij. Van een oproep tot neutralisatie in de laatste kilometers, zoals Tim Declercq aangeeft, wist Plugge niets. “Daar heb ik niets van meegekregen, maar je weet van tevoren wat hier gaat gebeuren. Dat is dat iedereen van voren wil zitten. En dan ga je ook nog met een afdaling dit stadje in, met een vol peloton. Die tweede valpartij kan je dan ook zien aankomen.”