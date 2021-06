Tour 2021: Primoz Roglic hard tegen de grond, afgevoerd naar ziekenhuis

Primož Roglič is in de finale van de derde etappe van de Tour de France hard tegen de grond gekomen. De absolute kopman van Jumbo-Visma maakte op tien kilometer van de finish in Pontivy een flinke smakker. Daarbij scheurde hij zijn pak flink aan de linkerflank en liep hij tijdverlies op. Roglič is inmiddels afgevoerd.

Roglič kwam uiteindelijk als 92ste over de finish op 1.21 minuut achterstand van ritwinnaar Tim Merlier (Alpecin-Fenix). De Sloveen zakt daardoor in het algemeen klassement van de vierde naar de twintigste plek, op 1.35 minuut van gele trui Mathieu van der Poel.

Ploegleider Frans Maassen van Jumbo-Visma liet na afloop aan het AD weten dat Roglič door de crash last heeft van zijn staartbeen. “Het ziet er niet best uit”, aldus Maassen. Hoe ernstig de schade is, is nog niet bekend.