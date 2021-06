Declercq: “Jury gevraagd tijdsopname te doen op 8 km, maar geen antwoord gekregen”

De hectiek en de valpartijen in de derde etappe zorgt voor commotie. Ook Deceuninck-Quick-Step komt niet ongeschonden uit de strijd. Zo kwam Mark Cavendish niet aan sprinten toe. Tim Declercq vertelt dat er nochtans aan de wedstrijdjury gevraagd is om op acht kilometer van de finish de tijdsopname te doen. “Maar er is nooit een antwoord op gekomen.”

“Met dit parcours was de hectiek een beetje te verwachten”, zuchtte Tim Declercq even voorbij de finish in Pontivy. “We wisten het vooraf. Daarom verzocht de renners de wedstrijdjury om de tijdsopname te doen op acht kilometer van de finish, zo konden de klassementsrenners tenminste uit het gewoel blijven. Maar daar is jammer genoeg nooit een antwoord op gekomen. Onbegrijpelijk als je het mij vraagt.”

Declercq schetst hoe moeilijk het was om voorin te geraken. “Bijna onmogelijk. Maar je moet gewoon in de eerste dertig renners van het peloton zitten om de hectiek en bijhorende valpartijen te vermijden. Zo een tijdsopname op acht of tien kilometer zou toch helpen. Kijk, iedereen bereidt zich hier een heel jaar op voor, dus geen enkele topper kan zich veroorloven op tijd te verliezen.”

Vader

“Ik ben zelf sinds twee jaar vader geworden. Daar denk je op die momenten toch ook even aan. Ik was blij dat mijn werk erop zat en ik achteraan in het peloton kon plaats nemen. Het wordt echt tijd dat de bergen eraan komen en het wat rustiger wordt.”

DQT-sprinter Mark Cavendish geraakte verwikkeld in een valpartij en brak daarbij een paar spaken. “Ik wist dat het toen moeilijk zou zijn voor Cav om terug te komen. Maar belangrijker is dat hij ongedeerd is. Het zal de komende weken nog wel eens lukken voor hem om te sprinten.”