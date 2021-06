Tour 2021: Steven Kruijswijk in orde na valpartij, hechtingen in hand

Update

Steven Kruijswijk is na de derde etappe van de Tour de France met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De klimmer van Jumbo-Visma was onderweg ten val gekomen en ging met, op het oog, een handblessure de ambulance in.

Hoe erg de schade is bij Kruijswijk, is nog niet bekend. De derde etappe zullen de mannen van Jumbo-Visma snel willen vergeten. Eerder in de rit moest Robert Gesink al opgeven met een ontwrichte schouder, waarna Primoz Roglic in de volle finale ten val kwam en uiteindelijk 1.21 minuut verloor. (maandag 28 juni, 18.08 uur)

Update 19.15 uur – Enkel wat hechtingen voor Kruijswijk

Steven Kruijswijk heeft via social media laten weten dat hij in orde is na de valpartij. “Ik ben oké na de crash, heb alleen wat hechtingen”, aldus de klimmer van Jumbo-Visma. Hij laat daarbij zien dat de hechtingen in zijn hand geplaatst zijn, zijn middelvinger is ingepakt in verband. (maandag 28 juni, 19.15 uur)

Beelden van Kruijswijk die de ambulance in stapt #TDF2021 pic.twitter.com/2v5Kvsa8fs — Maxim Horssels (@Horssels) June 28, 2021

Kruijswijk voor een check met ambulance mee. Veel bloed op z’n been. #TDF2021 pic.twitter.com/tz6ql0MOeo — Maxim Horssels (@Horssels) June 28, 2021