Mathieu van der Poel jaagt op rood-wit-blauw voor de Tour de France en voegt nog twee koersen toe

Mathieu van der Poel heeft een aantal extra wedstrijden aan zijn programma toegevoegd. De 28-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck werkt op dit moment een hoogtestage in La Plagne af en gaat daarna via Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour toewerken naar de Tour de France. Of hij dat in zijn gewone Alpecin-Deceuninck-kloffie doet, valt te bezien.

De winnaar van Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix dit voorjaar, betwist eind juni namelijk het NK wielrennen op de weg in Sittard-Geleen. De klassiekerspecialist wilde het parcours nog even afwachten, maar dat is inmiddels bekendgemaakt én kon op goedkeuring rekenen van MVDP. Hij heeft intussen besloten om de nationale titelstrijd als laatste voorbereiding op de Tour de France in te voegen in zijn programma.

Trackrecord

Van der Poel doet straks voor de vijfde keer mee aan het NK. Bij zijn debuut in 2016 was hij nog Continental-renner namens zijn huidige ploeg, toen nog onder de naam Beobank-Corendon. Hij kleurde toen mee de finale. Twee jaar later deed hij dat opnieuw, maar werd hij teruggepakt in de laatste kilometer. In Hoogerheide – waar zijn Nederlandse familiewortels liggen – sprintte hij vervolgens toch op imponerende wijze naar de titel.

Een jaar later verdedigde hij zijn titel niet, toen er een sprinteditie plaatsvond in Ede (waar Fabio Jakobsen won). In het corona-seizoen 2020 was Van der Poel wel weer van de partij, toen hij na een solo van ruim veertig kilometer zijn tweede rood-wit-blauw greep op de VAM-berg. Een jaar nadien gaf hij op, op hetzelfde rondje. Jumbo-Visma nam hem in de tang en zelf klaagde hij na afloop over een slechte dag. Straks volgt dus poging vijf.

Lees ook: Parcours NK wielrennen 2023 nodigt Nederlands beste renners uit in Limburg

Geen Zwitserland

Van der Poel kiest verder voor een andere voorbereiding op de Tour dan gepland. Oorspronkelijk zou hij namelijk de Ronde van Zwitserland rijden. Dat plan is nu gewijzigd. “De komende drie weken gaan we ons in La Plagne voorbereiden op de Tour de France”, vertelt MVDP zelf. “Dan is het sowieso goed daarna nog een aantal koersen in te lassen om wat wedstrijdritme op te doen.”

“Ik ben verheugd dat ik dat nog een keer in eigen land (Van der Poel woont in België, red.) kan doen. Zowel Dwars door het Hageland als de Baloise Belgium Tour zijn wedstrijden die me aanspreken. Met mijn achtergrond uit het veldrijden moet ik in Dwars door het Hageland wel een rol van betekenis kunnen spelen. In de Baloise Belgium Tour vind ik een aantal jongens uit onze Tourselectie terug, waaronder Jasper Philipsen. We gaan zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Wedstrijdprogramma Mathieu VAN DER POEL