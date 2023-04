Parcours NK wielrennen 2023 nodigt Nederlands beste renners uit in Limburg

De organisatie van het NK wielrennen 2023 heeft het parcours gepresenteerd. In en rond Sittard-Geleen vinden eind juni van dit jaar de nationale kampioenschappen plaats. Na een aantal jaren op de VAM-berg was de wens er van de KNWU en organisator Thijs Rondhuis om weer een NK te organiseren in Zuid-Limburg. Daar is een zware omloop uitgezet waar de beste renner sowieso zal zegevieren.

Er wordt gestart in Valkenburg en gefinisht op het terrein van Watersley Sports & Talentpark. De vrouwen rijden hun wegwedstrijd op zaterdag 24 juni (151,3 km) en de mannen op zondag 25 juni (218 km). Zij zullen onderweg te maken krijgen met meerdere beklimmingen in Zuid-Limburg, waardoor het een lastig NK wielrennen belooft te worden.

De finales van het NK voor mannen en vrouwen worden afgewerkt op een lokale omloop van 18,6 kilometer rondom Sittard-Geleen. Die route loopt via Watersley, Doenrade, Puth, Munstergeleen en de Middenweg door het centrum in Sittard, om vervolgens terug te keren op het Watersley-park.

Naast de wegwedstrijden voor elite-mannen en -vrouwen worden in datzelfde weekend ook het NK voor beloften (alleen mannen) en het NK elite-zonder-contract (mannen en vrouwen) verreden. Dat gebeurt op het lokale circuit van 18,6 kilometer in Sittard-Geleen en Beekdaelen.

Tien jaar terug

De laatste keer dat het NK wielrennen in (Zuid-)Limburg georganiseerd werd, was in 2013, toen Johnny Hoogerland en Lucinda Brand op een zwaar parcours in Kerkrade de Nederlandse titels grepen. Daarna volgden kampioenschappen in Ootmarsum, Emmen, Ouddorp, Montferland, Hoogerheide, Ede en de drie keer VAM-berg in Wijster.