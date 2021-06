Mathieu van der Poel zonder zorgen naar Tour: “Vorm is niet opeens weg”

Mathieu van der Poel werkt zonder zorgen toe naar de start van de Tour de France. Komende zaterdag begint het Franse festijn in Brest direct met een kans voor de kopman van Alpecin-Fenix in Landerneau. Dat hij afstapte op het NK, ziet hij niet als probleem. Dat vertelde hij aan WielerFlits.

“Dit wil niet echt iets zeggen”, geeft Van der Poel aan over zijn vroege opgave tijdens het kampioenschap op de VAM-berg. “Een slechte dag kan er altijd tussen zitten. Het zou makkelijk zijn om altijd goed te zijn, maar op dit NK-parcours moet je 200% zijn om te kunnen winnen.”

In aanloop naar het NK maakte de Nederlandse allrounder indruk in de Ronde van Zwitserland, met twee ritzeges. “Ik maak mij zeker geen zorgen over mijn conditie. Die kan niet opeens weg zijn van vorig week. Het is voor mij ook altijd afwachten hoe de benen zijn”, vertelt hij.

‘Nog niet naar het parcours gekeken’

De openingsrit van de Tour biedt kansen voor Van der Poel, met een aankomst heuvelop in Landerneau. “Ik heb nog niet naar het parcours gekeken. Dat ga ik eens doen als ik het roadbook krijg”, lacht hij. “Dat zal woensdag of donderdag zijn, als ik daar aankom in de Tour. Dan kan ik bladeren en zal ik het wel zien.”

Als Nederlands kampioen was Van der Poel iemand die extra nadruk op zijn outfit legde. Het rood-wit-blauw combineerde hij maar wat graag met een witte broek. Op de vraag of hij ook een favoriete combinatie in gedachten heeft die past bij geel, moest hij even nadenken. “Geel met zwart is het mooiste denk ik”, grapt Van der Poel.