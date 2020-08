Mathieu van der Poel grapt: “Die witte broek, daar doe ik het voor” zondag 23 augustus 2020 om 19:32

Mathieu van der Poel stond anderhalf uur na zijn behaalde Nederlandse titel ook WielerFlits nog te woord. De kersverse kampioen van Alpecin-Fenix is blij dat hij na een jaar weer in het rood-wit-blauw mag koersen. “En een witte broek vooral, daar doen we het voor”, grapte hij.

“Een kampioenschap is voor mij heel belangrijk. Dat gaf ik vooraf al aan”, gaat Van der Poel verder. “Die trui heeft toch aanzien en ik ben heel blij dat ik hem terug mag dragen.”

‘Als ik goed herstel, is er mogelijk op het EK’

De vraag is of we de 25-jarige alleskunner daadwerkelijk in het rood, wit en blauw gaan zien komend seizoen. Komende woensdag voert Van der Poel de Nederlandse ploeg aan op het EK wielrennen in Plouay, waar hij een parcours op zijn maat vindt. “We starten om te winnen. Het is een rondje dat mij moet liggen. Ik hoop dat ik goed herstel van deze inspanning en dan is er wel veel mogelijk.”

“Er staan ontzettend veel goede renners aan het start, maar wij hebben zelf ook een sterk Nederlands blok. Daar kijk ik wel naar uit”, aldus Van der Poel.