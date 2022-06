Mathieu van der Poel: “Als ik de benen heb, wil ik in de Tour koersen zoals in de Giro”

Interview

Mathieu van der Poel maakt zich op voor zijn eerste volledige Tour de France. De 27-jarige Nederlander stapte vorig jaar na acht ritten uit om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Dit seizoen wil hij Parijs halen en zal hij zich langer tonen. “Ik hoop dat ik me opnieuw zo vermaak zoals tijdens de Giro en op dezelfde manier kan koersen”, vertelt hij in een Zoom-meeting waarbij WielerFlits aanwezig was. Te beginnen met de tijdrit, vrijdag in Kopenhagen.

De kopman van Alpecin-Deceuninck reed in de Giro d’Italia nog twee sterke tijdritten, maar daarmee koopt hij voor de Tour niets. “Ik heb de power output ervoor, daardoor rijd ik vaak ook in een top-10 van een tijdrit”, zegt hij daarover. “Maar als ik wil meedoen met de beste tijdrijders op aarde, dan vergt dat tijd en moet je alles aan de marginal gains doen. Je moet er doorheen het jaar mee bezig zijn, ook voor de ultieme aerodynamische positie. Dat gaat voor mij niet op, op dit moment. Gaandeweg hebben we wel wat stapjes gemaakt om het beter te doen. Maar om de specialisten vrijdag te verslaan, daar geloof ik niet echt in.”

Maar als hij opnieuw top-10 kan rijden, dat hij wel een goede uitgangspositie creëert. “De dagen nadien kan ik dan eventueel nog steeds het geel overnemen, maar dat is wel moeilijker dan dat het vorig seizoen was. Tijdrijden an sich vind ik leuk. Het begint steeds meer op de Formula 1 te lijken, in sommige aspecten. Het is echt een speciale discipline. Je hebt de laatste technische innovaties nodig, tezamen met de beste aerodynamische positie. Alleen dan heb je een kans op winnen. Power output alleen is niet goed genoeg meer. Dat maakt het voor mij een cool onderdeel van onze sport”, laat MVDP optekenen.

Je hebt je superdynamische snelpak nog niet getest. Als ik thuis voor die prijs een stofzuiger nog niet geprobeerd heb, krijg ik ervanlangs. Hoe kom je hiermee weg?

“Ik heb het pak nog niet gezien, dat klopt (lacht). Ik ben lang op hoogte geweest in Livigno, waardoor ze het pak in Groot-Brittannië voor mij hebben klaargemaakt. Vorteq (het technologiebedrijf dat samenwerkt met kledingsponsor Kalaš, red.) was al bezig om een eigen tijdritpak te ontwikkelen. Net omdat tijdrijden draait om alle kleine details. Als je een paar seconden kan winnen door het aantrekken van enkel en alleen zo’n snelpak, dan moet je dat uiteraard proberen.”

Wanneer ben je van plan om dat pak dan wel uit te proberen?

“Ik zal het donderdagnamiddag voor het eerst passen. Dan ga ik de tijdrit ook op mijn tijdritfiets verkennen. Daaraan hebben we ook een aantal aanpassingen gedaan en die wil ik voor de chrono van vrijdag eerst testen.”

Wat zijn die aanpassingen?

“We hebben voornamelijk en specifiek gesleuteld aan het stuur, waarmee we wat nieuwe zaken gaan proberen.”

Kun je deze tijdrit vergelijken met die in Budapest tijdens de Giro, waarin je tweede werd?

“Ik heb alleen even snel naar het parcours gekeken. Technisch gezien kun je deze tijdrit een beetje vergelijken met die in Budapest tijdens de Giro d’Italia, alleen dan zonder klimmetje op het einde. Ik heb al even vluchtig gekeken en het lijkt erop dat er veel bochten en weinig rechte stukken in zitten. Dat is in mijn voordeel ten opzichte van de pure tijdritspecialisten, denk ik. Daarom denk ik dat het mogelijk is mijn verlies te beperken.”

Vorig jaar was je gebrand op die gele trui. In hoeverre is een ritzege nu belangrijker dan het geel?

“Moeilijk te zeggen. Met de eerste twee ritten van 2021 lag er een grote kans voor mij op de gele trui. Omdat het toen gelukt is, is dat doel dit jaar een beetje een minder grote stressfactor; om het zo maar te noemen. Ik moet gewoon kijken naar wat er mogelijk is. Ik weet dus niet waar ik sta ten opzichte van de specialisten in de tijdrit. Als ik tien tot vijftien seconden op hen verlies, dan is dat denk ik al een heel goede prestatie. Misschien kan ik de dagen nadien dan iets proberen. En anders is er altijd iets mogelijk in de kasseienrit op dag vijf. Je weet nooit hoe het loopt. Maar de tijdrit doet toch wel zeer, dus kan ik net zo goed alles geven om te zien wat ik kan.”

Heb je al naar die tweede rit gekeken? Wat verwacht je van die brug en hoe denk je over waaiers?

“Ook die rit is erg lastig voor mij om iets te proberen. Als er wind staat is dat gemakkelijker, maar die voorspellingen zien er wat dat betreft niet goed uit. Normaal gesproken zullen de twee etappes in Denemarken uitdraaien op massasprints. In de kasseienrit zullen we dan voor het eerst weer verschillen zien, denk ik. Wie weet wat er dan mogelijk is. Dan speelt ook het materiaal een factor, maar het mag duidelijk zijn dat ik naar die rit uitkijk.”

Intussen is ook corona bezig aan een opmars. Ben je daar mee bezig?

“Ja, uiteraard. Veel renners hebben weer met een coronabesmetting te maken. Dat hebben we ook in de Ronde van Zwitserland gezien. Het is niet iets waarover ik me zorgen over maak of waar ik bang voor ben. Het is heel moeilijk om dat onder controle te houden. Ik probeer er daarom niet mee bezig te zijn. Het is een beetje een loterij, of je het krijgt of niet.”

Kun jij bevestigen dat je onlangs geen COVID-19-besmetting hebt gehad?

“Sterker nog: ik heb het helemaal nog niet gehad, ook aan het begin van de pandemie niet. Ik hoop het hier ook niet op te lopen. Angst is er niet echt, omdat je er dus geen controle op kunt uitoefenen. Je kunt alles naast de fiets perfect doen, als je wilt. Maar dan moet je weer met 180 renners schouder aan schouder in een heel peloton koersen… Dat maakt het moeilijk om in toom te houden.”

Je hebt gezegd dat het puntenklassement geen doel voor je is. Is dat nog steeds zo?

“Ja, ik ga me in de strijd om de groene trui niet mengen.”

Omdat je Jasper Philipsen gaat helpen? Hoe ziet die wisselwerking eruit?

“Dat zal van de dag afhangen. Als ik me goed genoeg voel, zal ik in de vlakke ritten de lead out voor Jasper doen. In de ritten die ons beiden liggen, hangt het af van hoe we ons in die specifieke rit voelen. Nu is dat moeilijk om te zeggen. We zullen de kansen een beetje verspreiden. Maar ik ga niet meedoen in de vlakke massasprints. Deze Tour zal ik dan altijd de lead out voor Jasper zijn.”

Je wilde als renner beter uit de Giro komen dan dat je daarvoor was. Is dat gelukt en wat is het verschil tussen de Mathieu van voor de Giro en die van voor deze Tour?

“Niet specifiek. Ik heb niet het gevoel dat ik veranderingen opmerk. Wellicht dat dit nog komt. Na de Giro heb ik een week rustig aan gedaan. Daarna vond ik het een beetje moeilijk om weer zin te krijgen om terug te beginnen trainen. Maar de laatste twee weken begon ik me beter en beter te voelen. Nu ben ik er klaar voor, zoals we met de ploeg verwachtten. Ik kijk daarom uit naar mijn volgende grote ronde dit jaar.”

Waar sta je qua vorm dan, als je die twee grote rondes met elkaar vergelijkt?

“Het is een beetje gelijkwaardig. Het enige verschil is dat ik nu meer koersdagen in de benen heb. Dat heeft me hopelijk iets sterker gemaakt voor deze Tour, zodat ik weer mooie dingen kan laten zien.”

In de Giro werden de Italiaanse fans verliefd op je door je manier van koersen. Wat wil je de fans in Frankrijk geven?

“Ik hoop dat ik me opnieuw zo vermaak zoals tijdens de Giro. Voor mij was dat een heel mooie eerste grote ronde om uit te rijden. Nu hoop ik dat hier op dezelfde manier te doen, zeker! Een ritzege daarbovenop zou het helemaal afmaken.”

Hoe veel energie krijg je van het publiek, dat in tegenstelling tot vorig jaar nu volop aanwezig mag zijn?

“Dat helpt altijd een beetje om nog meer uit jezelf te halen. Maar uiteindelijk bepalen wel de benen. In het algemeen is het een compleet andere sfeer met veel publiek, zoals woensdag tijdens de ploegenpresentatie bijvoorbeeld. Voor ons als renners is koersen veel leuker met veel toeschouwers, dat geeft een andere dynamiek aan de wedstrijd.”

Wat is naast ritwinst en een mogelijke gele trui jouw uitdaging de komende drie weken? Wat wil je voor jezelf ontdekken?

“Dat verschilt niet veel met wat ik in de Giro ontdekt hebt. Daar kreeg ik de bevestiging dat ik in de derde week nog redelijk oké was. Dat was het enige vraagteken dat we voor de Giro hadden. Nu is dat opnieuw en klein vraagteken, omdat ik niet weet hoe mijn lichaam reageert op een tweede grote ronde. Ik voel me best goed en ik ben er klaar voor om mooie dingen te laten zien, hopelijk dan toch.”

En dat betekent – zoals in de Giro – vrijwel dagelijks in de aanval vanaf kilometer nul?

“In de Giro gaf ik de voorkeur om in een grote ontsnapping te zitten om niet heel de dag in het peloton te hoeven zitten. Als dat hier ook mogelijk is, ga ik dat opnieuw proberen.”