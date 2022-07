Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 2 naar Nyborg

Na de spectaculaire start in Kopenhagen trekt het peloton van de Tour de France op dag twee naar Nyborg. Op papier is het een sprintersetappe van 202 kilometer, maar het dreigt wel een zware en nerveuze rit te worden langs de Deense kust. Een 18 kilometer lange brug vlak voor de finish zal ook voor nervositeit zorgen. Welke sprinters overleven dit geweld? WielerFlits blikt vooruit.

Na de openingstijdrit in Kopenhagen kunnen de snelheidsduivels zich opmaken voor de eerste massasprint. Althans, dat lijkt zo. Maar schijn bedriegt. Het laatste deel van deze etappe loopt eerst pal langs de kust en in de laatste twintig kilometer ligt de Storebæltsbroen. De wind heeft dus vrij spel. Voor wie is dat een brug te ver?

De start van de tweede etappe is in de bloeiende universiteitsstad Roskilde. Het Museum van de Moderne Kunsten is er te vinden, net als Museum Ragnarock. Daarin staat de rock-, pop- en jeugdcultuur centraal. Logisch ook, want jaarlijks vindt er het Roskilde Festival plaats. Dat is het grootste festival van Noord-Europa, dit jaar in de week voor de Tour-start. Headliners zijn onder meer Post Malone, Dua Lipa, Jimmy Eat World en The Strokes.

“Roskilde is de oude vikinghoofdstad van Denemarken”, vertelt inwoner Mikkel Condé, hoofd communicatie bij Israel-Premier Tech. “In de haven tref je het Vikingschipmusuem. Je vindt er vijf schepen uit de elfde eeuw terug en ze laten er zien hoe ze in die tijd gebouwd werden. Ook de Kathedraal van Roskilde (UNESCO Werelderfgoed, red.) is een bekende toeristische attractie. Daar liggen sinds de middeleeuwen vrijwel alle Deense vorsten begraven. Roskilde heeft tevens een van de beste juniorenteams ter wereld. Veel Deense renners hebben die opleiding doorlopen, waaronder ex-wereldkampioen Mads Pedersen.”

Finishplaats Nyborg – een vestingstadje uit 1193, een deel van het kasteel staat nog – op het eiland Fyn heeft dan weer een Nederlands haakje. Tijdens de Deens-Zweedse oorlog werd Nyborg ingenomen door de Zweden. Met behulp van de Nederlandse vloot werd ze weer ontzet. Aan het roer daarvan stond Michiel de Ruyter. Nu is Nyborg vooral bekend dankzij de lange brug Storebæltsbroen over de zeestraat Grote Belt, die Sjælland met Fyn verbindt.

Parcours

Op papier is de tweede rit van deze Tour de France niet lastig, beaamt Condé. Vanuit Roskilde trekken de renners in noordwestelijke richting. Het peloton zal helemaal naar het noorden van Sjælland rijden, waar de eerste bergpunten van deze Tour te verdienen zijn. In een tijdsbestek van 22 kilometer liggen drie hellingen van de vierde categorie: d’Asnæs Indelukke (na 62 kilometer), d’Hove Stræde (na 72,5 kilometer) en Kårup Strandbakke (na 84 kilometer). Het peloton vervolgt hun weg daarna in zuidwestelijke richting langs de zee.

Eenmaal aangekomen in Kalundborg, mogen de snelle mannen voor het eerst aan het werk tijdens de tussensprint van de dag. Dat kan tevens het startsein zijn voor een hectische en lange finale. Het parcours gaat daarna namelijk in zuidelijke richting langs de kustlijn, waar de wind bijna vijftig kilometer lang vrij spel heeft. Alsof dat nog niet genoeg is, draaien ze bij Svenstrup rechtsaf. Daar wacht de achttien kilometer lange Storebæltsbroen. Op deze brug is maar een zuchtje wind nodig om het op de kant te gooien. Na de brug volgen nog slechts drie kilometer tot de streep in Nyborg. De laatste haakse bocht ligt op 650 meter voor het de finish.

“Behoudens de renners hoopt iedereen die dag op wind”, denkt Condé. “Maar om eerlijk te zijn acht ik die kans niet groot. De grote focus ligt op de brug. Waaiers ontstaan daar op natuurlijke wijze als de wind uit het noorden komt, maar normaal gesproken komt dat in juli weinig voor. Het deel van de zuidelijke route langs de kustlijn tot aan het moment dat de renners rechtsaf slaan de Storebæltsbroen op, is veel gevaarlijker. Normaal wenst iedere Deen voor juli veel zon en wind. Maar op die ene dag, ben ik er oké mee als het waait.”

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.35 uur

Finish: tussen 16.59 en 17.24 uur

Afstand: 202,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage d’Asnæs Indelukke: tussen 13.55 en 14.05 uur

Passage d’Hove Stræde: tussen 14.10 en 14.20 uur

Passage Kårup Strandbakke: tussen 14.25 en 14.35 uur

Tussensprint Kalundborg: tussen 15.20 en 15.35 uur

Opdraaien van de brug Storebæltsbroen: tussen 16.30 en 16.55 uur

Favorieten

De weersverwachtingen leken eerder deze week nog te hinten op een flinke westenwind, waardoor vooral langs de kust – nog vóór de passage over de brug – veel kans was op waaiervorming. Maar niets is zo veranderlijk als het weer, en nu lijkt de wind toch uit een andere richting te komen. Schuin tegen, en dat langs de kust. En ook grotendeels tegen op de brug. Niet ideaal voor waaiers, en in het voordeel van de pure sprinters die azen op een koninklijke massasprint.

Toch zal het, zeker zo vroeg in de Tour de France, een nerveus gedoe worden. Daarom kijken we dus naar de beste sprinters die ook goed kunnen wringen en beschikken over een ploeg die gemaakt is voor dat werk. Als we dat invullen in de zoekmachine, komt automatisch de naam van Fabio Jakobsen bovendrijven. De Nederlander van Quick-Step-Alpha Vinyl mag op papier de beste sprinter van dit veld genoemd worden.

De zegeteller van Jakobsen staat dit seizoen al op tien. Niet voor niets krijgt hij dit seizoen de voorkeur boven Mark Cavendish van Patrick Lefevere. Jakobsen heeft een trein met winnaar van de openingsetappe en drager van het geel Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Florian Sénéchal en Michael Mørkøv, de koning van de lead out. Zetten zij Jakobsen af op 200 meter, waardoor hij zijn bijzondere comeback kan bekronen met ritwinst in de Tour?

Voor de Giro d’Italia werd Caleb Ewan aangeduid als de beste sprinter van dat peloton, maar de Australische sprinter van Lotto Soudal stelde teleur. Toch is Ewan intrinsiek wel in staat om Jakobsen op snelheid te kloppen, maar dan moeten alle puzzelstukjes in elkaar passen. Zijn voorbereiding was niet ideaal en ook de sprinttrein is nieuw. Geen Jasper De Buyst, geen Roger Kluge. Wel de Zuid-Afrikaanse kampioen Reinardt Janse van Rensburg, die twee maanden terug pas tekende bij het Belgische team. Ook Florian Vermeersch speelt een rol in dienst van Ewan.

Hoe je het ook wendt of keert, het duel Fabio Jakobsen-Dylan Groenewegen gaat pikant zijn. Het is voor het eerst sinds het ongeluk in Polen dat de twee elkaar treffen in de Tour de France. Dylan Groenewegen reed sindsdien geen Tour meer en is daarom speciaal overgestapt van Jumbo-Visma naar BikeExchange-Jayco. Dat team staat volledig in dienst van de Amsterdammer en van Michael Matthews, al is Bling aangewezen voor de heuvelritten. Deze rit zal voor Groenewegen, vlak voor deze Tour nog ritwinnaar in de Ronde van Slovenië, zijn. Zijn laatste helper is Luka Mezgec.

Zeg je sprinten, dan zeg je groene trui. De absolute favoriet voor dit klassement is Wout van Aert, die zijn functie als helper van de klassementsmannen bij Jumbo-Visma mag combineren met de jacht op groen. In de openingsetappe was hij alvast tweede in de individuele tijdrit door Kopenhagen. Massasprints winnen? Dat kan Van Aert ook, bewees hij onder meer in het Critérium du Dauphiné. Toch zal het voor allrounder Van Aert lastig worden tegen Jakobsen, Ewan en Groenewegen, maar winnen kan hij zeker. Bovendien is deze ploeg van Jumbo-Visma gemaakt voor het zware werk in deze vlakke rit. Met Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot en Christophe Laporte, die onderuitging in de tijdrit, heeft hij enkele helpers daarvoor. Indien hij de ritzege pakt, dan mag hij naar alle waarschijnlijkheid ook het geel aantrekken.

Er is nog meer kans op Belgisch succes. Jasper Philipsen heeft alle genoemde sprinters al eens verslagen en is gretig om zijn eerste Touretappe te winnen. Vorig jaar pakte hij ereplaats na ereplaats en bij het (vernieuwde) Alpecin-Deceuninck is hij de man in de massasprints. Eerder dit seizoen won Philipsen al meermaals op het hoogste niveau en in de Baloise Belgium Tour oogde hij sterk, dus mag hij dromen van succes in Nyborg. In nummer vijf van de openingstijdrit Mathieu van der Poel heeft hij een luxe helper, maar ook Kristian Sbaragli en Alexander Krieger zullen hem bijstaan.

Nu het peloton in Denemarken is, moet uiteraard gekeken worden naar thuisfavorieten. Schrijf Mads Pedersen daarom maar op. De kopman van Trek-Segafredo durft zich te smijten, hij is alleen niet de allersnelste. Maar na een zware koers moet je Pedersen zeker niet uitvlakken. Hij is sterk als een beer en kan zich uitstekend plaatsen na een klassiekerachtige etappe. Jasper Stuyven zal hem moeten loodsen door de koers.

Intermarché-Wanty-Gobert wilde in aanloop naar de Tour de rust bewaren, maar de rel rondom Quinten Hermans dreunt nog na. Hoe gaat de ploeg in de Tour daarmee om? In de vlakke etappes zijn alle ogen gericht op Alexander Kristoff. De sterke Noor is een outsider, maar mag in dit succesjaar van zijn ploeg zeker niet uitgevlakt worden. De Beer van Stavanger, dit voorjaar nog winnaar van de Scheldeprijs, heeft onder meer Kobe Goossens en Andrea Pasqualon aan zijn zijde.

Team DSM jaagt ritzeges na deze Tour. Met Alberto Dainese hoopt het Nederlandse team op succes in de sprintetappes. Eerder dit jaar verraste de Italiaan al met winst in de Giro d’Italia en dus mag hij deze maand hetzelfde proberen in de Ronde van Frankrijk. Nils Eekhoff en de ervaren John Degenkolb zijn de helpers van Dainese.

Dan is er nog een flinke groep outsiders, die zal strijden voor een ereplaats. Alleen als alles meezit, mogen zij dromen van ritwinst. Een echte dark horse is Danny van Poppel. BORA-hansgrohe heeft Sam Bennett thuisgelaten en dus is de Nederlander, in principe de lead-out, opeens de sprinter van dienst. Of hij zijn kans mag gaan, is nog afwachten. Mogelijk moet hij zich inzetten als bewaker van kopman Aleksandr Vlasov. Maar na een zware koers is Van Poppel tot veel in staat.

Bryan Coquard doet vanwege een coronabesmetting niet mee en dus krijgt Max Walscheid mogelijk de kans om zich te tonen bij Cofidis. Bij Arkéa-Samsic zijn Hugo Hofstetter en Amaury Capiot de snelle mannen, waarbij de Fransman in principe hoger staat in de hiërarchie. EF Education-EasyPost zal mogelijk Magnus Cort of Alberto Bettiol aanwijzen, maar dat zal vooral zijn als er een klein peloton overblijft aan de streep.

Dan is er nog TotalEnergies, dat uithangbord Peter Sagan in de gelederen heeft. Ja, in de Ronde van Zwitserland won hij een sprintetappe. De tegenstand was daar wel een stuk minder en in de tussentijd heeft de Slowaak nog corona gehad. Niet ideaal allemaal voor Sagan. Wel heeft hij met Edvald Boasson Hagen en Daniel Oss twee ervaren sprintloodsen. Tot slot kijken we nog naar B&B Hotels-KTM. Zij hebben met Luca Mozzato en Jérémy Lecroq twee rappe mannen voor een mooie ereplaats.

Favorieten volgens WielerFlits

Tour 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners krijgen tijdens de tweede etappe te maken met tegenwind uit zuidwestelijke richting, meldt Weeronline ons. Op een groot deel van de route is de wind matig van kracht. Alleen tijdens de oversteek via de Storebælsbroen gaat het wel harder waaien. Dit komt doordat de wind op deze brug vrij spel heeft en met een doorvaarthoogte van 65 meter ook behoorlijk hoog is. Met een vrij krachtige wind (windkracht 5) kunnen waaiers ontstaan. Verder speelt het weer nauwelijks een rol. Het is vrij zonnig en er zijn stapelwolken. De kans op een bui is klein en er is goede kans dat de etappe droog verloopt. De temperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.

Vanaf de start om 12.15 uur hoef je op Eurosport 2 en via de online kanalen van de Eurosport Player en GCN+ niets te missen. Sporza en de NOS schakelen vanaf 13.30 uur in op respectievelijk Eén en NPO1 met livebeelden.