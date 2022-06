Mathieu van der Poel past gloednieuw tijdritpak voor het eerst tijdens verkenning

Mathieu van der Poel begint vrijdag aan zijn tweede Ronde van Frankrijk. Dat zal hij in een gloednieuw, op maat gemaakt snelpak doen tijdens de openingstijdrit. Aan zijn tenue hangt een prijskaartje van bijna 3200 euro, maar hij moet het nog voor een eerste keer aantrekken. Donderdagmiddag past hij het, waarna hij op de tijdritfiets het parcours van vrijdag zal verkennen. “Ik heb al eens vluchtig gekeken en geconstateerd dat de vele bochten in mijn voordeel zijn”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Ik heb het pak nog niet gezien, dat klopt”, lacht de 27-jarige Nederlands kopman van Alpecin-Deceuninck. Het snelpak is een samenwerking tussen kledingsponsor Kalaš en technologiebedrijf Vorteq, dat met een windtunnel huisvest op het Silverstone-circuit. “Ik ben lang op hoogte geweest in Livigno, waardoor ze het pak in Groot-Brittannië voor mij hebben klaargemaakt. Vorteq was al bezig om een eigen tijdritpak te ontwikkelen. Tijdrijden draait om alle kleine details. Als je een paar seconden kan winnen door het aantrekken van enkel en alleen zo’n snelpak, dan moet je dat uiteraard proberen.”

Tijdgebrek heeft er dus voor gezorgd dat hijzelf het pak nog niet aan had, maar op basis van bestaande data is het pak op maat gemaakt voor Van der Poel. “Ik zal het donderdagnamiddag voor het eerst passen. Dan ga ik de tijdrit ook op mijn tijdritfiets verkennen. Daaraan hebben we eveneens een aantal aanpassingen gedaan en die wil ik voor de chrono van vrijdag eerst testen. Wat er specifiek veranderd is? We hebben wat gesleuteld aan het stuur, waarmee we wat nieuwe zaken gaan proberen”, laat hij niet in zijn kaarten kijken. Vorig jaar bouwde zijn ploegleider Christoph Roodhooft nog een tijdritfiets in elkaar de avond voor de eerste tijdrit. Van der Poel werd daarin vijfde en verdedigde met succes zijn gele leiderstrui.

Nu maakt hij zichzelf geen illusies voor een overwinning, al denkt hij dat een top-10 mogelijk moet zijn. “Ik weet niet waar ik sta ten opzichte van de tijdritspecialisten”, zegt MVDP. “Als ik tien tot vijftien seconden verlies, dan zou dat denk ik al een heel goede prestaties zijn. Technisch gezien kun je deze tijdrit een beetje vergelijken met die in Budapest tijdens de Giro d’Italia, alleen dan zonder klimmetje op het einde. Ik heb al even vluchtig gekeken en het lijkt erop dat er veel bochten en weinig rechte stukken in zitten. Dat is in mijn voordeel, denk ik. Daarom denk ik dat het mogelijk is om mijn verlies te beperken”, geeft hij nog mee.

Later vandaag volgt een uitgebreid interview met Mathieu van der Poel.