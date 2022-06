Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 1 individuele tijdrit in Kopenhagen

On y va! De Tour de France gaat beginnen. Niet in Frankrijk, maar in Denemarken. Er wordt vrijdag afgetrapt met een technische, 13,2 kilometer lange openingstijdrit door het hart van Kopenhagen. Wie pakt daar het eerste geel? WielerFlits blikt vooruit.

De Ronde van Frankrijk gaat dit seizoen – met twee jaar uitstel – van start in Denemarken. Hoofdstad Kopenhagen huisvest het Grand Départ, waar een individuele tijdrit van dertien kilometer is uitgezet. De stad kent een rijke geschiedenis en werd rond het jaar 1000 gesticht als Købmandshavn, vrij vertaald naar het Nederlands betekent dat Koopmanshaven. Een echte havenstad is Kopenhagen al een tijdje niet meer. Wel staat ze bekend als fietsstad én het heeft een stedenband met Parijs. Liefde op het tweede gezicht. Bekende, actieve renners die hier geboren zijn: Mikkel Bjerg, Alexander Kamp en Casper Pedersen.

Ook op het gebied van evenementen en sport is de Deense hoofdstad een bekend decor. We blijven voor nu even bij het wielrennen, want in Kopenhagen werden ook vijf WK’s georganiseerd. Vier daarvan vonden allemaal plaats in de eerste dertig jaar: de Italiaan Learco Guerra (1931), Eloi Meulenberg (1937) en twee keer Rik Van Steenbergen (1949 en 1956) pikten er in die jaren de regenboogtrui op. Mark Cavendish was in 2011 de laatste WK-winnaar in Kopenhagen. De Brit is sinds vorig jaar ook mede-recordhouder wat betreft Tourritzeges (34), dat hij deelt met Eddy Merckx. Dit jaar zal Cav geen rit winnen, want zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl heeft hem niet geselecteerd.

Om meer te weten te komen over de stad en het parcours, bellen we met Johnny Poulsen. Hij is voorzitter van de Kolding Bicycle Club (waar Kasper Asgreen zijn eerste stapjes in het wielrennen zette) en hij zetelt in het organiserend comité van het Grand Départ. “Dit is goed voor het Deense wielrennen, zeker na de tweede plek van Jonas Vingegaard vorig jaar. Dankzij hem, maar ook jongens als Kasper Asgreen en Mads Pedersen, stijgt de interesse in wielrennen enorm in Denemarken. Onze grote uitdaging is om jonge mensen op de racefiets te krijgen. Die cijfers dalen bij alle clubs. De meesten kiezen namelijk voor de mountainbike.”

Door middel van de Sontbrug is Kopenhagen direct bereikbaar vanuit de Zweedse stad Mälmo, aan de andere kant van de zeestraat Sont. “Onze hoofdstad is zo bijzonder vanwege de zee. Je kunt er van de uitzichten en het leven genieten. Zeker op de plek waar de tijdrit zich afspeelt, heb je veel kleine cafés en een grote diversiteit aan restaurants. Ongetwijfeld ook Nederlandse. Wil je echt culinair genieten: ’s werelds beste restaurant zit in Kopenhagen. Het heet Noma en ze heeft drie Michelinsterren. Ook ‘s werelds derde beste restaurant – Geranium – huist in onze hoofdstad. Als je dus een dikke portemonnee hebt…”, grapt Poulsen.

Parcours

De 13,2 kilometer lange tijdrit in de Deense hoofdstad is volledig vlak. Maar wie denkt dat de powerhouses hier wel even de eerste gele trui gaan oprapen, komt bedrogen uit. “Het is technisch”, stelt Poulsen. Hij heeft gelijk: we tellen zo’n twintig haakse bochten. “Kasper Asgreen komt dus voort uit onze club. Voor een type zoals hij is de route niet ideaal. Of de Denen toch niet stiekem een thuisvoordeel hebben? Nee, zeker niet. Normaal zijn dit de drukste wegen van onze hoofdstad. Mogelijkheden om op je tijdritfiets het parcours op een ander tijdstip te verkennen dan de rest van de deelnemers, zijn er niet. Gelijke monniken, gelijke kappen.”

“Wat de tijdrit speciaal maakt, is dat de renners echt in het centrum van Kopenhagen zullen rijden. Normaal is het daar dus erg druk met verkeer, het is ook vlakbij het treinstation en de haven. De renners rijden door het Koninklijk Paleis (Amalienborg, na zo’n tien kilometer van de tijdrit, red.) en ze passeren ook het wereldberoemde standbeeld De kleine zeemeermin, naar het gelijknamige sprookje van Hans Christian Andersen. Die werd gebouwd in opdracht van brouwerij Carlsberg. Dat is ter hoogte van het Kastellet, een oude vesting nabij de haven. Grappig detail: tegenwoordig is dat het militaire hoofdkwartier van Denemarken.”

In het slot schieten de renners ook voorbij het Koninklijk Operahuis, volgens Poulsen beroemd in heel Denemarken. Dat bevindt zich ter hoogte van het Koninklijk Paleis, aan de andere zijde van het water. Ook passages langs de Universiteit van Kopenhagen en het Parken-stadion (thuishaven van de nationale topvoetbalclub FC København en het Deense voetbalelftal) zijn inbegrepen in de route. De finish is dan weer voor het pretpark Tivoli, middenin de stad. Daarnaast zal ook de CopenHill ongetwijfeld in beeld te zien zijn. Dit is een kunstmatig aangelegde heuvel op een afvalverwerkingsbedrijf in het havengebied, waarbinnen het afval omzet in energie (warmte en elektriciteit) voor zo’n 150.000 huishoudens. Qua city marketing heeft Kopenhagen – dat geldt als veiligste fietsstad ter wereld – dat dus heel goed voor elkaar.

Officiële start: 16.00 uur (eerste renner)

Finish: tussen 19.05 en 19.15 uur (laatste renner)

Afstand: 13,2 km

Tijdschema belangrijke passages:

Parken Stadium (voetbalstadion): na 4,2 kilometer

Tussentijdmeting Sankt Jacob: na 6,6 kilometer

Passage Kastellet: na 8,4 kilometer

Passage Kleine Zeemeermin: na 9 kilometer

Passage koninklijk paleis Amalienborg: na 10,3 kilometer

Favorieten

Tal van tijdrittoppers hebben hun zinnen gezet op het eerste geel in Kopenhagen. Toch is er één topfavoriet: Filippo Ganna. De Italiaanse krachtpatser is al jaren de te kloppen man als het op een chronoproef aankomt en meestal lost hij de hoge verwachtingen in. Dit seizoen won hij vijf van de zes tijdritten waar hij aan meedeed. In de Ster van Bessèges, Tour de La Provence (proloog), Tirreno-Adriatico, het Critérium du Dauphiné en het nationale tijdritkampioenschap van Italië was hij al de sterkste in een rit tegen de klok.

In het Critérium du Dauphiné was zijn voorsprong op de runner-up wel minimaal. Wout van Aert gaf in bijna 32 kilometer slechts twee tellen toe. Dat maakt hem ook direct tot de grote uitdager van Ganna in de openingstijdrit van de Tour. Het feit dat Van Aert de Belgische kampioenschappen aan zich voorbij liet gaan vanwege lichte knieklachten, doet daar weinig aan af. Een paar dagen zonder training zal hem niet tegenhouden om in topvorm aan de start te verschijnen. Bovendien verloor Van Aert, net als Ganna, maar één tijdrit in 2022. Dat is echter wel een wat flauwe vergelijking, aangezien de renner van Jumbo-Visma dit jaar slechts twee tijdritten reed. Hij won er dus ‘slechts’ één.

Dat was in Parijs-Nice, bijna vier maanden geleden. Van Aert klopte daar zijn ploeggenoten Primož Roglič en Rohan Dennis. Die laatste is er niet bij in Denemarken, omdat hij in aanloop naar de Tour kampte met maag- en darmproblemen. Roglič is uiteraard wel van de partij. De Sloveen gaat voor het geel in Parijs, maar zal dat in Kopenhagen ook zomaar al eens kunnen dragen. Hij heeft immers een behoorlijke track record als het aankomt op tijdritten. Lang, kort en alles daar tussenin – het maakt Roglič allemaal niet zoveel uit, hij staat er steevast.

Dit seizoen won Roglič voor de tweede keer op rij de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland, vorig jaar zegevierde hij in de olympische tijdrit en beide chronoproeven in de Vuelta. In 2021 werd hij ook derde in de tijdrit van Parijs-Nice, die op naam kwam van Stefan Bissegger. De Zwitser is nu ook van de partij en vindt op de openingsdag een parcours op zijn maat. Hij komt namelijk vooral goed uit de verf in de iets kortere tijdritten, zoals hij in de UAE Tour nog liet zien. Daar bracht hij Ganna zijn voorlopig enige tijdritnederlaag van dit seizoen toe.

Na die straffe stoot wist Bissegger niet meer te zegevieren. In Parijs-Nice strandde hij op de achtste plek in de individuele tijdrit, waarna hij de volgende dag ziek opgaf. De chronoproef van de Ronde van Zwitsersland betwistte hij helemaal niet vanwege een positieve coronatest. Het is afwachten wat de impact van de besmetting zal zijn.

Zwitserland heeft meer goede tijdrijders. We denken dan vooral aan Stefan Küng, de regerend Europees kampioen in deze discipline. De renner van Groupama-FDJ is bezig aan een uitstekend jaar, met korte klasseringen in klassiekers én klassementen. Recentelijk werd hij nog vijfde in de Ronde van Zwitserland. Hoewel hij dit seizoen nog geen tijdrit wist te winnen, zit het met de vorm van Küng dus wel goed en maakt hij meteen kans op geel. Komt hij op dag één net te kort, dan kan hij altijd later in de eerste week nog toeslaan. Hij zal dus gebrand zijn op een korte uitslag.

Dat geldt ook voor Mathieu van der Poel, die de openingstijdrit zal rijden met een nieuw en peperduur snelpak. Zonder ambities investeer je daar niet in. Reken dus maar dat MVDP op en top voorbereid aan de start zal staan en meteen mee wil dingen voor de gele trui. Die trui verdedigde hij tijdens de Tour van vorig jaar succesvol in de eerste lange tijdrit, dankzij een vijfde plek. Onlangs eindigde hij in de beide Giro-tijdritten respectievelijk als tweede en derde. Gezien de technische aard van het parcours in Kopenhagen, is het niet onmogelijk dat hij nu nog beter doet.

Geraint Thomas, die vooral bezig zal zijn met het eindklassement, kan in de eerste week eveneens goede zaken doen. De Brit schrikt niet terug voor de Deense wind en Franse kasseien, maar kan ook op dag één al een tik uitdelen aan (een deel van) de concurrentie. Er zijn maar weinig klassementsrenners met zo’n sterke tijdrit in de benen als Thomas. Dat bewees G nog maar eens in de Ronde van Zwitserland, waar hij in de slotrittijdrit op slechts drie seconden strandde van Remco Evenepoel. Hij hield wel Küng achter zich en troefde Sergio Higuita met ruim verschil af in het gevecht om het geel.

Ook Mads Pedersen eindigde onlangs als tweede in een tijdrit, die van de Baloise Belgium Tour. Nu zal hij nog beter willen doen. De Deen heeft zijn zinnen gezet op het geel in eigen land en kan daar gelijk op de openingsdag een gooi naar doen. Met een vierde plaats op het nationaal kampioenschap tijdrijden van vorige week kende hij ogenschijnlijk geen perfecte generale repetitie, maar kijken we naar de afstand – bijna veertig kilometer – is die uitslag zo slecht nog niet. Vrijdag zal hem qua lengte een stuk beter moeten liggen. In de Ster van Bessèges strandde hij na 10,6 kilometer op slechts zeven seconden van Filippo Ganna, de maat der tijdritdingen.

Het algemene referentiepunt in de wielersport luistert dan weer naar de naam Tadej Pogačar. De Sloveen kan praktisch alles, en dus ook tijdrijden. Zijn laatste rit tegen de klok dateert van begin maart, toen hij Tirreno-Adriatico begon met een derde plaats. Op een minder technisch, maar ongeveer even lang parcours als dat in Kopenhagen deden enkel Ganna en Remco Evenepoel beter. Ook op dit vlak hoort hij dus bij de absolute top.

Zeker als het écht ergens om gaat, zoals we zagen tijdens de afgelopen twee Tours. In 2020 zette hij de ronde op zijn kop op weg naar Planche des Belles Filles, vorig jaar deelde hij richting Laval Espace Mayenne de eerste tik uit aan de concurrentie. Kortom: Pogačar staat er altijd op de momenten dat hij er moet staan. En dit is zo’n moment.

De laatste ster gaat naar een renner van Quick-Step Alpha Vinyl. Dat is niet Kasper Asgreen, die normaal gesproken zeker tot de topfavorieten behoord had. De Deen kwam in de Ronde van Zwitserland echter akelig ten val en bezeerde daarbij zijn knie. Yves Lampaert heeft geen last van dergelijke kwetsuren en maakt zeker kans op een goede klassering. Maar Mattia Cattaneo heeft nog net een streepje voor op de Belg.

De Italiaan bewees de afgelopen weken precies op tijd in vorm te zijn voor de Tour. Wie weet kan hij zijn vierde plaats in de chronoproef van het Critérium du Dauphiné en zijn tweede stek op het nationaal kampioenschap tijdrijden (achter die eeuwige Ganna) een mooi vervolg geven in Kopenhagen. Andere renners die nog zouden kunnen verrassen, zijn Mikkel Bjerg, Magnus Cort, Nederlands kampioen tijdrijden Bauke Mollema, Benjamin Thomas, Alberto Bettiol en Jan Tratnik.

Favorieten volgens WielerFlits

Weer en TV

Het lijkt vrijdag niet volledig droog te blijven in Kopenhagen. Volgens Weeronline kan er ’s middags al een buitje vallen en neemt de kans op neerslag in de avond toe. Ondertussen trekt de wind aan – windkracht drie wordt windkracht vier – en daalt de temperatuur een beetje. Bij de start van de eerste renner is het ongeveer 22 graden, bij de finish van de laatste coureur een kleine 20 graden.

De openingstijdrit van de 109ste Tour de France is vrijdag van bij de start live te volgen via NPO1, Sporza (eerst op Eén, vanaf 18.00 uur op Canvas) en Eurosport 1. De wedstrijd is ook te zien via de online kanalen van Eurosport en GCN. WielerFlits komt natuurlijk ook dit jaar weer met een eigen liveblog.