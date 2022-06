Mathieu van der Poel krijgt peperduur tijdritpak aangemeten in Tour 2022

Mathieu van der Poel zal tijdens de openingstijdrit in Kopenhagen een nieuw snelpak dragen. Helemaal innovatief is het niet, want Simon Yates en Matteo Sobrero wonnen er al hun tijdrit mee in de Giro d’Italia. Alpecin-Deceuninck zet met dit tijdritpak vol in op een gele trui van de Nederlander. Prijskaartje? €3195,-.

Het nieuwe snelpak komt tot stand door een samenwerking tussen het Tsjechische Kalaš (de kledingsponsor van het Belgische ProTeam) en Vorteq, een geavanceerd technologiemerk uit Groot-Brittannië. Die partij werkte dus eerder samen met BikeExchange-Jayco tijdens de Giro, wat meteen twee tijdritoverwinningen opleverde. Dan Bigham en Alex Dowsett verbraken in een pak van Vorteq destijds ook het werelduurrecord, terwijl ook de Britse nationale wielerbond in die pakken rijdt.

De experts van Vorteq hebben hun hoofdkwartier op het Formule 1-circuit van Silverstone. De meerjarige samenwerking tussen hen en het Tsjechische bedrijf moet een nieuwe lijn aerodynamische snelpakken opleveren, die onder de naam Kalaš-Vorteq op de markt komen. “Kalaš kan nu bij onze gepatenteerde technologie, unieke methodologie en onze wereldberoemde Silverstone-faciliteit om nieuwe stoffen te testen en nieuwe producten te ontwikkelen. Samen zijn we van plan om een reeks nieuwe producten van wereldklasse te lanceren”, vertelt Vorteq-directeur Rob Lewis.

Nieuw pak voor de Tour

František Klouček is Head of Development bij Kalaš, dat gevestigd is in Tábor. “Deze samenwerking met Vorteq brengt ons beiden naar de top in de technologie rondom skinsuits. De kwaliteit en hoeveelheid data die we samen hebben kunnen analyseren is uitzonderlijk. We hebben deze data al gebruikt om aanzienlijke voordelen te vinden voor onze klanten, waaronder Alpecin-Deceuninck. De renners profiteren nu al van deze samenwerking door gebruik te maken van de windtunnel in Silverstone.”

“Daar optimaliseerden we de kleding voor de aankomende Tour de France”, gaat Klouček verder. “We hebben meerdere datasets van onze eigen kleding en van de tests die we hebben gedaan met kleding van onze concurrenten. We kunnen met vertrouwen beweren dat we al producten van wereldklasse voor onze klanten hebben geleverd. In de toekomst zullen er nog veel meer volgen.” Onder meer Jasper Philipsen is al naar Groot-Brittannië geweest om zijn pak te testen in de windtunnel.

Tijdritspecialist Van der Poel

Met dit pak hoopt Mathieu van der Poel in Kopenhagen een nieuwe gooi te doen naar de gele trui. Vorig jaar verdedigde hij in de eerste lange tijdrit tijdens de Tour met succes zijn leidende positie. Hij werd vijfde in die chrono. Onlangs eindigde hij in de beide Giro-tijdritten respectievelijk als tweede en derde. Gezien de technische aard van de openingstijdrit in Kopenhagen, kan de Nederlandse toprenner weleens het vuur aan de schenen leggen van Wout van Aert en wereldkampioen Filippo Ganna.