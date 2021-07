Tour 2021: Matej Mohoric is ook in Libourne de beste vluchter, Teunissen vierde

Matej Mohorič heeft voor de tweede keer deze Tour de France een etappe gewonnen. Exact twee weken na zijn overwinning in Le Creusot was de Sloveense renner in Libourne wederom de beste. Na een solo van 26 kilometer kwam hij als winnaar over de finish en zorgde voor het derde succes van zijn ploeg Bahrain Victorious.

Het kon weleens een historische dag worden wanneer de etappe op een sprint zou uitdraaien en Mark Cavendish zijn 35e zege zou boeken. Daarmee zou de Brit het recordaantal etappezeges in de Tour alleen in handen krijgen. Maar dat in aankomstplaats Libourne zou worden gespurt, was geen uitgemaakte zaak. Omdat sprinters als Caleb Ewan, Arnaud Démare en Nacer Bouhanni al naar huis waren, hadden minder ploegen er belang bij om een ontsnapping terug te halen – wat de kansen van de baroudeurs vergrootte.

Woods en López niet meer gestart

Twee mannen verschenen niet meer aan de start in Mourenx. Michael Woods verliet de Tour om te herstellen van zijn eerdere valpartijen en zich klaar te stomen voor de Olympische Spelen in Tokio. Miguel Ángel López stapte ook niet meer op de fiets om zijn vizier op de Vuelta a España te gaan richten. Nadat rond half een het nog slechts 142 renners tellende peloton op gang was gebracht, was Thomas De Gendt de eerste aanvaller. De Belgische renner van Lotto Soudal werd echter vlot weer ingelopen.

Zes andere aanvallers hadden meer succes. Julian Bernard, Jonas Rutsch, Simon Clarke, Georg Zimmermann en Franck Bonnamour sloegen de handen ineen en zagen Matej Mohorič aansluiten. De zes vluchters mochten vervolgens vier minuten wegrijden. Rutsch pakte op de enige klim van de dag, na twaalf kilometer, het enige bergpunt. Ook werd de beginfase opgeschrikt door enkele valpartijen, onder meer Geraint Thomas, Sergio Henao, Wout Poels, Rafał Majka, Patrick Konrad en Wilco Kelderman waren erbij betrokken.

Bonnamour was in de vlucht het best geklasseerd op de 25e plaats, maar met een achterstand van een uur en achttien minuten was hij ongevaarlijk voor het geel van Tadej Pogačar. Alpecin-Fenix en DSM zetten zich daarachter op kop om het verschil van de ontsnapping te controleren voor hun kopmannen Jasper Philipsen en Cees Bol. Na 38 kilometer werd opnieuw gevallen en deze keer werden Enric Mas, Guillaume Martin en Cavendish opgehouden. Iedereen kon echter weer zijn weg vervolgen.

Matthews en Colbrelli lopen in op het groen van Cavendish

Na 54 kilometer lag in Saint-Sever de tussensprint. Zimmermann en Bonnamour wilden nog wel voor de punten gaan, waarbij de Duitse renner als eerste onder de boog door kwam. De andere vier vluchters vonden het welletjes. In de grote groep trok Luka Mezgec de sprint aan voor zijn kopman Michael Matthews, die Sonny Colbrelli voorbleef. Matthews streek zo nog negen punten op, Colbrelli acht. Cavendish pakte zes punten. Kort daarna vielen Michał Kwiatkowski, Edward Theuns, Jelle Wallays, Jonas Rickaert en Cyril Barthe aan uit het peloton.

Deze groep werd snel weer ingerekend, maar de aanval zorgde voor meer reactie en het peloton veranderde in een langgerekt lint. Ook Nils Politt en Edward Theuns demarreerden en zij zagen achttien man aansluiten. Theuns zag zijn ploeggenoot Jasper Stuyven meespringen, ook Mike Teunissen, Davide Ballerini, Jorge Arcas, Iván García, Alejandro Valverde, Christophe Laporte, Silvan Dillier, Michael Valgren, Greg Van Avermaet, Élie Gesbert, Casper Pedersen, Brent Van Moer, Omar Fraile, Dimitri Gruzdev, Ion Izagirre, Max Walscheid en Anthony Turgis waren mee.

Bahrain Victorious, B&B Hotels, INEOS Grenadiers en Israel Start-Up Nation werkten hard om de tegenaanvallers terug te halen, maar die waren in volle vaart onderweg naar de vroege vluchters. Arcas, García, Valverde, Van Avermaet, Fraile en Gruzdev lieten zich weer terugzakken, maar de anderen wisten met succes de oversteek te maken. Zo kregen we twintig renners van voren. Het verschil was op dat moment 45 seconden, terwijl vooral Israel Start-Up Nation en BikeExchange aan kop van het peloton sleurden voor de jarige André Greipel en Matthews.

Samenstelling kopgroep Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Julien Bernard, Jasper Stuvyen, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Michael Valgren, Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Élie Gesbert (Arkea-Samsic), Casper Pedersen (DSM), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Ion Izagirre (Astana), Simon Clarke, Max Walscheid (Qhubeka-NextHash), Anthony Turgis (TotalEnergies), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert) en Franck Bonnamour (B&B-KTM),

Peloton geeft zich gewonnen

Slechts zeven ploegen maakten geen deel uit van de kopgroep. UAE Emirates, INEOS Grenadiers, Israel Start-Up Nation, Movistar, Groupama-FDJ, AG2R Citroën en BikeExchange waren niet mee, de andere teams hadden allemaal minstens een renner van voren. Ondanks de inspanningen van Israel Start-Up Nation wisten de aanvallers weer uit te lopen naar meer dan drie minuten. In de grote groep werd daarna de handdoek geworpen, waardoor de winnaar van deze etappe vooraan moest worden gezocht. De 35e van Cav was niet voor vandaag.

In het derde kwart van de etappe groeide de voorsprong van de omvangrijke kopgroep tot voorbij de twaalf minuten. Op 43 kilometer van de streep groeide de onrust bij de aanvallers. Gesbert viel aan, waarna Ballerini reageerde. Ook Valgreen was heel actief, maar de vluchters bleven in eerste instantie bij elkaar. Walscheid reed eveneens weg. Gesbert probeerde het daarna nog eens samen met Rutsch en Bonnamour en zij pakten een klein gaatje. Toch werden ook zij weer bijgehaald. Op 28 kilometer van de aankomst scheurde de kopgroep.

Teunissen, de ploegmaten Stuyven en Theuns, Politt, Laporte, het EF Education-duo Valgren en Rutsch, Pedersen, Mohorič, Turgis, Zimmermann en Bonnamour zaten aan de voorkant van de breuk. Met nog 26 kilometer te gaan reed Mohorič weg. De Sloveen van Bahrain Victorious had zijn eerste etappezege al op zak; twee weken geleden won hij in Le Creusot na een lange dag in de aanval samen met onder meer Mathieu van der Poel en Wout van Aert. In een mum van tijd reed de beloftenwereldkampioen van 2013 een mooie voorsprong bij elkaar.

Mohorič op weg naar tweede etappezege

Uit de achtervolgende groep probeerde Politt wel aan te vallen, maar Mohorič liep intussen alleen maar verder uit. De Sloveen was bezig aan een gewonnen wedstrijd en de anderen reden voor de tweede plaats. Na vier uur en negentien minuten mocht Mohorič het zegegebaar maken. In de strijd om de tweede plek bleef Laporte Pedersen voor. Teunissen reed daarachter naar de vierde plaats. Politt, Theuns, Valgren, Zimmermann, Turgis en Stuyven maakten de top-10 compleet. Het geel bleef om de schouders van Tadej Pogačar.