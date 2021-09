Vuelta 2021: Dit zijn de winnaars van de klassementen

Primož Roglič won zondag voor de derde keer in zijn carrière de Vuelta. Na 21 dagen koersen bleef hij Enric Mas (Movistar) en Jack Haig (Bahrain Victorious) voor. De Sloveen is echter niet de enige winnaar deze ronde. Hier volgt een klein overzicht.

Algemeen klassement (rode trui)

Met vier ritzeges was Primož Roglič dominant deze Vuelta. Alhoewel de Sloveen een aantal keer ten val kwam, kwam hij nooit echt in de problemen. Grootste bedreiger Enric Mas probeerde het wel, maar kwam tekort om het Roglič lastig te maken. Jack Haig mocht als laatste renner mee het podium op. Hij reed Miguel Ángel López op de voorlaatste dag van het podium af. Dat verhaal is inmiddels bekend.

Eindstand

1. Primož Roglič

2. Enric Mas

3. Jack Haig

Puntenklassement (groene trui)

Fabio Jakobsen is de winnaar geworden van het puntenklassement. De Nederlander was al vroeg zeker van zijn overwinning, omdat zijn voorsprong te groot bleek. Met drie ritzeges en twee tweede plaatsen legde hij de basis voor zijn eindzege. Jasper Philipsen leek de grootste concurrent van Jakobsen te worden, maar hij stapte halverwege de Vuelta af. Primož Roglič en Magnus Cort eindigden als tweede en derde in dit klassement.

Eindstand

1. Fabio Jakobsen

2. Primož Roglič

3. Magnus Cort

Bergklassement (bollentrui)

Michael Storer is de winnaar geworden van de bergtrui. De coureur van Team DSM dwong zijn eindzege zelf af door twee bergritten te winnen en onderweg ook nog eens veel bergpunten te sprokkelen. Storers grootste concurrent deze ronde bleek ploegmaat Romain Bardet te zijn, maar tot een strijd kwam het in de slotritten niet meer. Ook in dit klassement staat Primož Roglič op het podium: hij werd derde.

Eindstand

1. Michael Storer

2. Romain Bardet

3. Primož Roglič

Jongerenklassement (witte trui)

Niet Egan Bernal, maar Gino Mäder is de winnaar geworden van de jongerentrui. De Zwitser passeerde de Colombiaan in de voorlaatste rit in het algemeen klassement en stond de leiding niet meer af. Mäder eindigde zelf als vijfde in het algemeen klassement. Juan Pedro Lopez werd op grotere afstand derde.

Eindstand

1. Gino Mäder

2. Egan Bernal

3. Juan Pedro Lopez

Ploegenklassement

Bahrain Victorious heeft het ploegenklassement in de Vuelta gewonnen. De Bahreinse ploeg eindigde met Jack Haig en Gino Mäder bij de eerste vijf in het algemeen klassement. Caruso eindigde op de zeventiende plaats in het algemeen klassement. Jumbo-Visma en de Ineos Grenadiers eindigden op de plaatsen twee en drie.

Eindstand

1. Bahrain Victorious

2. Jumbo-Visma

3. Ineos Grenadiers