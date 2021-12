Matej Mohoric begint eigen stichting om Sloveense wielerjeugd te helpen

Matej Mohorič heeft donderdag zijn eigen stichting opgericht. De Sloveense kampioen van Bahrain Victorious wil met zijn Matej Mohorič Foundation de jeugd in zijn thuisland kennis laten maken met wielrennen.

De presentatie van zijn eigen stichting vond plaats in een hotel in Vransko. Mohorič krijgt bij zijn project de komende jaren steun van de Sloveense wielerbond. Om die samenwerking te bekrachtigen, tekenden Mohorič en bondsvoorzitter Pavel Mardonovič een intentieverklaring.

“De huidige generatie wielertalenten in ons land is extreem sterk en zij hebben veel potentie, dus dit is voor mij een reden om dit jaar de stichting op te richten. In eerste instantie wil ik kinderen helpen met mijn kennis en ervaring. Ik zal de talenten vergezellen in hun voorbereidingen die georganiseerd worden door de Sloveense bond”, legt Mohorič uit.

Kansen

Ook financieel zal de tweevoudig ritwinnaar in de Tour 2021 een bijdrage leveren. “Het is een behoorlijke investering om een kwalitatief sterk programma op te stellen voor jonge renners”, stelt hij. “Ik hoop dat deze talenten dezelfde kansen krijgen als andere nationale teams in Europa. Het gaat er nu ook om dat ze een ander startpunt hebben. De stichting zal zich enerzijds richten op junioren, maar ook meer lokaal kijken naar de nieuwelingen, voor wie we meer wedstrijden zullen organiseren.”

Samen met de bond en de wielerclubs wil Mohorič ook kinderen helpen die het financieel niet breed hebben, maar toch ambitie hebben in het wielrennen. Zij krijgen de benodigde materialen om te kunnen fietsen. Ook wil Mohorič laten zien dat fietsen bij een gezonde leefstijl hoort.

