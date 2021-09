Benelux Tour: Mohoric wint op de Muur, Colbrelli mag Dumoulin bedanken voor eindzege

Matej Mohoric heeft de slotrit van de Benelux Tour gewonnen. De Sloveen kwam na een lange solo alleen over de meet op de Muur van Geraardsbergen. Sonny Colbrelli behield zijn leiderstrui door op de Dondermondestraat te reageren op een aanval van Tom Dumoulin. Zij werden tweede en derde.



De laatste rit in de Benelux Tour bracht de overgebleven renners in totaal vier keer over de Muur van Geraardsbergen. De meet lag na de laatste passage, op de Vesten. Een taaie opgave dus voor leider Colbrelli om zijn leiding te verdedigen, na zijn zware inspanning zaterdag in Houffalize.

Kopgroep met Gilbert en Van der Sande

Het duurde zondag even voor er een kopgroep wegreed uit het peloton. Na bijna zestig kilometer wist een aantal gevaarlijke renners een gat te slaan. Dat waren Philippe Gilbert, Tosh Van der Sande, Daniel Oss, Jenthe Biermans, Reinardt Janse van Rensburg, Toms Skujins, Dries Devenyns en Oscar Riesebeek. Een minuutje reden zij weg, maar ook niet meer dan dat. Het peloton zag al snel in dat een groep met deze renners niet te veel voorsprong mag krijgen.

Asgreen valt aan op tweede passage van de Muur, Mohoric op de derde

Na de tweede passage van de Muur van Geraardsbergen kwam hun vlucht alweer ten einde. Een aanval van Kasper Asgreen bleek de voornaamste reden te zijn. De Deen, zaterdag niet goed genoeg om te volgen in de Ardennen, trok al van ver ten aanval en kreeg Matej Mohoric, Brandon McNulty en Victor Campenaerts met zich mee. De vier renners wisten een aardige voorsprong bij elkaar te rijden, maar werden door toedoen van het nog redelijk grote peloton teruggepakt op de voorlaatste passage van de Muur.

Na de samensmelting verdwenen zij niet van strijdtoneel. Sterker nog, Mohoric besloot op de Muur nog een keer aan te vallen. Colbrelli en, daar is hij weer, Asgreen gingen in de tegenaanval. Achter de Italiaan en de Deen vormde zich een elitegroepje met onder meer Tiesj Benoot, Gianni Vermeersch, Danny van Poppel, Tim Wellens en Peter Sagan. Tom Dumoulin en Mike Teunissen moesten opvallend passen.

Mohoric lijkt op weg naar eindzege, teruggekomen Dumoulin in de aanval

In de laatste ronde behield Mohoric knap zijn voorsprong van een halve minuut op de achtervolgers, die Asgreen en Colbrelli op 10 kilometer van de meet weer tot de orde hadden geroepen. Ondertussen kwam de groep met Dumoulin en Teunissen weer terug. De voorsprong van Mohoric steeg daardoor snel naar meer dan 45 seconden. Colbrelli leek zo de eindzege over te moeten laten aan zijn ploeggenoot.

Dumoulin liet zich na de hergroepering meteen gelden. Op de Dendermondestraat trok de Nederlander ten aanval, met Colbrelli vast in het wiel. De twee sloegen meteen een gat en wisten de voorsprong van de eenzame leider snel te halveren: van 40 seconden op 6 kilometer van de meet, naar 20 seconden op 3 kilometer van de meet. De eindzege van de Italiaan was daardoor gered.

Mohoric de rit, Colbrelli het klassement

In het restant van de etappe consolideerde Mohoric zijn voorsprong: hij won op de Vesten de slotrit van de Benelux Tour. Eindwinnaar Colbrelli en Dumoulin kwamen iets meer dan tien seconden later aan en wisten de aanstormende groep nog nipt voor te blijven.