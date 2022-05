Mark Cavendish rekent op vijf sprintkansen in Giro: “De puntentrui komt vanzelf”

Met gezonde tegenzin schoof Mark Cavendish vanmiddag voor de webcam voor de digitale persconferentie van zijn team Quick-Step-Alpha Vinyl. De 36-jarige sprinter was zoals wel vaker weinig enthousiast. Ondanks lange denkpauzes en korte antwoorden zei hij toch wat interessante zaken.

Om te beginnen over het aantal sprintkansen. “Een paar”, klinkt het kort, om daar later aan toe te voegen dat hij rekening houd met “een vijftal etappes die in massasprint kunnen eindigen.”

Cavendish fleurt op als hij over Michael Mørkøv begint te praten. De Deense leadout werd afgelopen week opgeroepen om de geblesseerde Ilan Van Wilder te vervangen. De 37-jarige Mørkøv moet als sprintaantrekker zijn Britse kopman naar de nodige ritzeges piloteren. “Ik ben ontzettend blij dat hij erbij is. Ik houd ervan om met Morky te rijden. Maar het is niet alleen Morky, we hebben een sterk team hier met renners waar ik vertrouwen in heb. Ik ben heel blij met deze selectie.”

Vijf etappes en puntentrui

De laatste keer dat Cavendish van start ging in de Giro d’Italia was in 2013. In die Giro won hij destijds vijf etappes en de puntentrui. “Het is dus alweer negen jaar geleden geleden dat ik hier was. Ik ben blij dat ik er weer ben, want de Giro is een wedstrijd waar ik altijd met plezier aan heb deelgenomen.”

“Natuurlijk, de dynamiek van deze koers is iets veranderd in die negen jaar. Misschien is de Giro toch iets anders geworden dan ik herinner. Ik weet het niet… We gaan het zien.” Op de vraag of de puntentrui een ambitie van hem is, reageert hij resoluut. “Nee, de puntentrui is nooit in mijn gedachten geweest. Ik zeg het al meer dan een decennium dat de puntentrui vanzelf komt als je regelmatig bent met resultaten.”