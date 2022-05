Michael Mørkøv vervangt geblesseerde Ilan Van Wilder in Giro-selectie Quick-Step

Michael Mørkøv is de vervanger van Ilan Van Wilder in de Giro d’Italia-selectie van Quick-Step-Alpha Vinyl. Dat heeft de ervaren renner laten weten in de Deense podcast Forhjulsir. De 37-jarige Mørkøv zal als sprintaantrekker Mark Cavendish naar de nodige ritzeges moeten piloteren.

Mørkøv zal de Giro overigens niet uitrijden, zo geeft hij aan in de podcast. De Deen zal de eerste dertien etappes van de Italiaanse ronde afwerken als laatste man van sprinttroef Mark Cavendish, om vervolgens de Giro te verlaten. Mørkøv trekt in de zomer namelijk ook naar de Tour de France, waar hij (vermoedelijk) Fabio Jakobsen zal bijstaan in de sprintetappes.

Dat Cavendish in de komende Giro kan rekenen op de lead-out-kwaliteiten van Mørkøv, is voor de Brit een flinke opsteker. Cavendish en Mørkøv werkten dit jaar al drie wedstrijden samen af: de UAE Tour, Minerva Classic Brugge-De Panne en Milaan-Turijn. In de UAE Tour wist Mørkøv zijn sprintkopman naar een ritzege te piloteren en ook in Milaan-Turijn vonden de twee renners de winnende formule.

Na afloop van de door hem gewonnen Milaan-Turijn deelde Cavendish al enkele complimenten uit aan zijn Deense ploegmaat. De Britse spurtbom rekent in de komende Giro overigens niet alleen op Mørkøv. Ook Bert Van Lerberghe, Davide Ballerini, Josef Černý en Mauro Schmid maken deel uit van de sprinttrein van Cav. Mauri Vansevenant en Andrea Bagioli vervolledigen de Giro-selectie van Quick-Step-Alpha Vinyl.