Leo Hayter levert contract in bij Team DSM en tekent bij Hagens Berman Axeon

Team DSM en toptalent Leo Hayter zijn uit elkaar gegaan. De 20-jarige Brit wilde in 2023 graag zijn profdebuut maken bij de Nederlandse ploeg, maar teammanager Iwan Spekenbrink wilde daar nu nog niet over onderhandelen. Omdat dit voor de jonge klimmer wel belangrijk was, mocht hij uitkijken naar een nieuw team. Die ploeg is nu bekend: Hagens Berman Axeon.

De goede verstaander merkt meteen op dat de Amerikaanse talentenfabriek van Axel Merckx en Koos Moerenhout een Continental-team is, net als de opleidingsploeg van Team DSM. Die laatste equipe maakt er een goede gewoonte van om jonge renners vast te leggen met het uitzicht op een profcontract. Zo tekende de Belg Henri Vandenabeele in 2020 een contract waarbij hij één jaar in de opleidingsploeg zou rijden en vanaf het huidige seizoen deel uitmaakt van het WorldTour-team.

Diezelfde constructie kreeg ook Max Poole aangeboden. De 18-jarige Brit maakt deze winter de transitie van de junioren naar de beloften. In 2022 komt hij zodoende eerst een jaar uit voor Team DSM Development, maar Poole weet ook nu al dat hij vanaf 2023 rijdt voor het WorldTour-team. Hayter en zijn manager Jamie Barlow (die onder meer ook diens broer Ethan en voormalig Jumbo-Visma U23-renner Finn Fisher-Black in zijn stal heeft) wilden dat ook, maar Team DSM vond dat te vroeg.

“We wilden Leo nog geen WorldTour-contract aanbieden voor het jaar 2023”, laat een woordvoerder van de Nederlandse ploeg aan WielerFlits weten. “We hebben hem daarom de vrijheid gegeven om die optie elders te zoeken. Als gevolg hebben wij Hayter gevraagd zijn plek in het opleidingsprogramma voor 2022 op te geven, zodat wij die aan een nieuw, jong talent konden geven.” Barlow – volgens radio peloton berucht vanwege zijn agressieve onderhandelingsstijl – bracht Hayter toen onder bij Merckx.

Klaarstomen voor de profs

Die laatste is in zijn nopjes met de komst van de jonge Brit. “Samuel Janisch besloot niet bij ons verder te gaan, waardoor er ruimte ontstond in onze selectie. Redelijk rap kregen we bericht dat Leo misschien beschikbaar zou zijn. Toen dat na de feestdagen effectief zo bleek te zijn, waren we er vrij snel over uit dat hij van waarde voor ons team kan zijn en dat Leo goed zou passen in onze kern. We hebben hem daarna een contract aangeboden en die heeft hij voor de duur van één seizoen getekend.”

My first win in the u23 category today, and what a race to do it at. After 140km in the break and 16km solo from the first ascent of the La Redoute, Liege Bastogne Liege is mine! Thank you all for your kind messages, I appreciate them all ✌️ pic.twitter.com/rDp4w2pGM6 — leo (@leohayter) September 18, 2021

“Ik was zelf in Luik-Bastenaken-Luik U23 die Hayter won“, gaat Merckx verder. “Jarrad Drizners van ons zat daar met hem in de ontsnapping. Leo heeft daar echt indruk gemaakt op mij door de manier waarop hij won. Hij kende een moeilijk eerste half jaar, maar kwam daarna sterk terug. We hebben daar ervaring mee (zoals Adrien Costa, red.). Leo krijgt bij ons vrijheid, maar we reiken hem als mens ook de hand om hem mentaal zo goed mogelijk bij te staan. In de breedte maakt Hayter ons sterker.”

Met Dries De Pooter (Intermarché-Wanty Gobert) en Iván Romeo (Movistar) heeft Hagens Berman Axeon twee renners onder contract die in 2023 hun profdebuut zullen maken. Of Hayter – naast winnaar van La Doyenne U23 in 2021 ook Brits beloftenkampioen tijdrijden – datzelfde al gedaan heeft, is nog niet bekend. Wel is de jonge Brit op dit moment mee op trainingskamp met INEOS Grenadiers. De Britse miljoenenformatie is daarvoor neergestreken op het Spaanse eiland Mallorca.

WielerFlits contacteerde Hayter zelf ook om hem om een reactie te vragen, maar hij wilde liever niet reageren op de situatie rondom Team DSM.

Doorstromen

Naast Hayter vertrokken deze winter nog twee grote talenten bij Team DSM Development. Klimmer Gianmarco Garofoli (19) ontwikkelde zich vooral in het tweede deel van het laatste jaar razendsnel, maar na één seizoen komt er een einde aan de samenwerking tussen beide partijen. De Italiaan kon moeilijk wennen aan het leven op de Team DSM-campus in Sittard; hij besloot om weer thuis in Italië te gaan wonen en bijgevolg de overstap naar het nieuwe Astana Development Team te maken.

Ook Vegard Stokke heeft een nieuw team gevonden. De 20-jarige Noor kwam in 2019 met adelsbrieven over van de junioren, maar hij kon die ontwikkeling bij de beloften nog niet voortzetten. Motivatieproblemen zaten hem onder meer dwars. In 2022 gaat hij zijn geluk in eigen land beproeven bij Team Coop. Vanuit Team DSM Development maakten deze winter de eerder genoemde Vandenabeele, Leon Heinschke, Marius Mayrhofer en Tim Naberman de overstap naar het WorldTour-team.

Team DSM Development heeft de vrijgekomen plek van Hayter overigens nog niet opgevuld. Daarvoor lopen met meerdere talenten gesprekken.