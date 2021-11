Zoons Vinokourov spil in nieuwe opleidingsploeg Astana Qazaqstan

Astana Qazaqstan maakte onlangs bekend vanaf volgend seizoen een opleidingsploeg in het leven te roepen. De U23-formatie zal actief zijn op Continental-niveau en begint het jaar 2022 met elf renners. Er komen een aantal opvallende namen voorbij, maar het zijn tweelingbroers Alexandr jr. en Nicolas Vinokourov die de meeste aandacht genereren. Het zijn de zoons van grote baas Alexandr Vinokourov senior.

Bij de nieuwe opleidingsploeg zien we een aantal bekende namen uit het beloftencircuit terug. Zo komt onder meer de talentvolle Italiaan Gianmarco Garofoli over van Team DSM Development en tevens Martín López (vijftiende Tour de l’Avenir) uit Ecuador. Ook zijn er wat familielinkjes gelegd. Zo treden dus Vinokourovs zonen in dienst van het feederteam, alsmede Juan Carlos López. Dat is het jongere broertje van kopman Súperman Miguel Ángel López en Daniil Pronskiy is het broertje van Vadim Pronskiy.

“Ik denk dat we een optimaal en uitgebalanceerde selectie met jonge renners hebben, waarvan de meesten al belangrijke ervaring hebben opgedaan op het hoogste niveau bij de junioren en beloften”, stelt Vinokourov senior. “De helft van het team bestaat uit talentvolle Kazachen die al grote resultaten hebben neergezet op nationaal niveau, maar ook in Azië en Europa. Bij deze renners ligt onze prioriteit.” Toch kijkt de grote baas ook verder dan de landsgrenzen en zien we ook zes buitenlanders in de ploeg.

“Dit team dient als voedingsbron van ons WorldTour-team”, gaat de olympisch kampioen van 2012 verder. “Daarom moeten we breder kijken naar jonge, beloftevolle renners, van over heel de wereld. We jagen namelijk twee doelen na: een sterke en competitieve opleidingsploeg neerzetten die kan meedoen voor hoge uitslagen in Europese wedstrijden en om het potentieel uit jonge renners te halen door hen een kans te bieden om door te stromen naar het WorldTour-niveau.”

Prestatie-technisch zijn het vooral de twee Italianen die in het oog springen. Vinokourov snoept dus Garofoli weg uit de opleidingsploeg van Team DSM en dat zullen ze daar toch niet heel leuk vinden. De jonge klimmer liet zich zien in de Giro d’Italia U23 en de Tour de l’Avenir, terwijl hij in de loodzware Giro Ciclistica Valle d’Aosta-Mont Blanc een rit won en tweede werd in het eindklassement. Davide Toneatti is dan weer een van Italië’s meest talentvolle crossers. Hij sluit na de veldritwinter aan.

Selectie Astana Qazaqstan Development

Gianmarco Garofoli (19, Team DSM Development)

Matiss Kalverss (18, CT Riga)

Juan Carlos López (20, Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas)

Martín López (20, Best PC Ecuador)

Daniil Pronskiy (21, Vino-Astana Motors)

Andrey Remhke (18, Culture Vélo Look U19)

Pablo Sánchez (19, AC Monaco)

Orken Slamzhanov (20, Vino-Astana Motors)

Davide Toneatti (20, DP66 Giant)

Alexandre Vinokourov (19, AC Monaco)

Nicolas Vinokourov (19, AC Monaco)