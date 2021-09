Leo Hayter blijft Rick Pluimers voor in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften

Leo Hayter heeft Luik-Bastenaken-Luik voor beloften gewonnen. De Brit (en het jongere broertje van Ethan) maakte onderdeel uit van een vroege vlucht waartoe ook Jarrad Drizners en Rick Pluimers behoorden die het (deels) volhield tot de meet.



De beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik eindigde bovenop La Redoute. Bang voor een koersverloop als in de Waalse Pijl was de organisatie echter niet: de beloften bestookten elkaar van start tot finish met aanvallen.

Zo toonden Drizners, Hayter en Pluimers zich met nog vier andere renners in de vroege vlucht, die zij vlak na halfweg koers overboord kieperden. Met zijn drieën begonnen ze met een voorsprong van anderhalve minuut aan de finale, waar inmiddels ook al meerdere keren van achteruit was aangevallen. Onder meer door Lennert van Eetvelt, die zijn EK-vorm ook in eigen land vandaag toonde.

Hayter rijdt weg bij Drizners en Pluimers en wint La Doyenne

Op de voorlaatste beklimming van La Redoute sloeg Hayter de beslissende slag door weg te rijden bij zijn twee vluchtgenoten. In de laatste zeventien kilometer verdedigde hij zijn voorsprong met succes om zo de grootste zege uit zijn carrière te boeken. Pluimers en Drizners reden daarna voor de plaatsen twee en drie, terwijl ze achter zich het peloton met rasse schreden zagen naderen.

De Australiër zou op de laatste beklimming van La Redoute nog opgepikt worden door het peloton, maar de Nederlander slaagde er knap in om nog uit handen te blijven. De tweede podiumplek was zo voor hem. Vlak daarna sprintte de winnaar van de Tour de l’Avenir, Tobias Halland Johannessen naar de derde plek.