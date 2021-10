Gebroeders Hayter kronen zich tot de Brits kampioen tijdrijden bij profs en beloften

Vandaag is een goede dag gebleken voor de familie Hayter. Nadat vanochtend eerst Leo Hayter Brits kampioen tijdrijden bij de beloften werd, kroonde Ethan Hayter zich vanmiddag tot Brits kampioen tijdrijden bij de profs.

De 20-jarige Leo komt uit voor de opleidingsploeg van Team DSM en schreef enkele weken geleden al Luik-Bastenaken-Luik voor beloften op zijn naam. Donderdag zette hij zijn goede vorm door, door Ben Turner (+53 seconden) en Oscar Onley (+1 minuut en 33 seconden) ruim voor te blijven.

De 23-jarige Ethan zagen we dit jaar al schitteren namens de INEOS Grenadiers in de Ronde van de Algarve, Vuelta a Andalucia, Ronde van Noorwegen en Tour of Britain. Op het Brits kampioenschap bij de profs ontbraken tijdrijders als Geraint Thomas en Alex Dowsett, maar bleef hij wel Daniel Bigham en James Shaw ruim de baas.