‘Movistar stalt talentvolle Iván Romeo bij Hagens Berman Axeon’

Movistar volgt de talentvolle Iván Romeo op de voet, maar de 18-jarige Spanjaard zal volgend jaar nog niet uitkomen voor de WorldTour-ploeg. Romeo zal eerst een contract tekenen bij de talentenploeg van Hagens Berman Axeon, meldt Marca.

Romeo werd afgelopen zomer Spaans juniorenkampioen op de weg en in het tijdrijden. Dat wekte ook interesse van Movistar, dat er serieus over nadacht om de junior komende winter meteen over te hevelen naar de profs. De blauwe armada wilde namelijk voorkomen dat het met Romeo, net als Juan Ayuso eerder, naast een Spaans toptalent zou grijpen.

Maar zo’n vaart zal het niet lopen. Romeo sluit in 2022 eerst aan bij Hagens Berman Axeon, de continentale opleidingsploeg van manager Axel Merckx. Mogelijk verblijft hij daar slechts een half jaar, want volgens Marca is het waarschijnlijk dat de 18-jarige renner in de zomer alsnog de overstapt naar de hoofdmacht van Movistar. Naar verluidt zou er een driejarig WorldTour-contract klaarliggen voor Romeo.