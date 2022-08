Lennard Hofstede in de wachtkamer bij Jumbo-Visma

Lennard Hofstede is de enige renner bij Jumbo-Visma die nog met een aflopend contract zit. De 27-jarige Nederlander kan mogelijk blijven, maar die beslissing valt volgens onze bronnen pas over enige tijd. Door een drievoudige enkelbreuk en een gebroken bekken in de GP de Denain kwam de allrounder dit seizoen nog niet veel in actie.

De renner en de ploeg zijn weer on speaking terms. Afgelopen winter stonden beide partijen nog lijnrecht tegenover elkaar. Hofstede wilde zich namelijk niet laten vaccineren tegen het coronavirus, terwijl de ploeg juist extreem voorzichtig met COVID-19 omging. De renner was daardoor niet welkom bij ploegactiviteiten en miste daardoor afgelopen winter alle trainingskampen met het team. Toen Hofstede weer in genade werd genomen, mocht hij de GP de Denain rijden.

Daar ging het vervolgens goed mis. Hij liep daarbij dus meerdere breuken op en maakte eind juni op het NK wielrennen pas zijn rentree. Inmiddels reed hij ook de Sibiu Cycling Tour en startte hij afgelopen zaterdag nog in de Clásica San Sebastián. Omdat Hofstede zich nog niet heeft kunnen tonen dit jaar, lijkt een contract bij een andere ploeg een lastig verhaal. Jumbo-Visma onderstreept wel dat de situatie van afgelopen winter geen factor speelt in het wel of niet verlengen van zijn contract.

De ploeg gaat binnenkort aan de slag met de wedstrijdprogramma’s van 2023. Aan de hand daarvan bepaalt het team of Hofstede nodig is om de kalender rond te maken. Overigens liepen ook de contracten van David Dekker, Pascal Eenkhoorn, Chris Harper en Mike Teunissen af. Die laatste heeft voor twee jaar getekend bij Intermarché-Wanty-Gobert, terwijl Eenkhoorn voor dezelfde lengte naar Lotto Dsnty gaat. De bestemming van Dekker en Harper is nog niet bekend, maar ze gaan wel weg.

Daartegenover staat het langere verblijf van Timo Roosen. De ex-Nederlands kampioen heet zijn aflopende verbintenis met minstens een jaar verlengd.