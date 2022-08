‘Jens Reynders verkast van Sport Vlaanderen-Baloise naar Israel-Premier Tech’

Jens Reynders lijkt de komende twee seizoenen uit te komen voor Israel-Premier Tech. De 24-jarige Belg, die momenteel voor Sport-Vlaanderen Baloise rijdt, heeft volgens Het Nieuwsblad een contract bij de Israelische ploeg getekend tot eind 2024.

Reynders is prof sinds 2021, toen hij Hagens Berman Axeon verruilde voor Sport-Vlaanderen Baloise. Voor die laatste ploeg pakte hij in zijn eerste profjaar top-tienplaatsen in onder andere de Grote Prijs Jef Scherens, Egmont Cycling Race en Grote Prijs Marcel Kint. Dit seizoen voegde hij daar een vierde plek in de Antwerp Port Epic – een lastige gravelkoers – aan toe.

Eerder in 2022 had Reynders zich ook al getoond in Parijs-Roubaix, waar hij meezat met de vroege vlucht, maar door materiaalpech teruggeslagen werd. In andere koersen, zoals de Waalse Pijl en Eschborn-Frankfurt, koos de hardrijder eveneens voor het offensief. Nadien bleek dat UAE Emirates interesse had in de Belg.

De keuze van Reynders zou nu echter gevallen zijn op Israel-Premier Tech. Of dat een stap naar de WorldTour zal zijn, is nog even afwachten. Het team is namelijk verwikkeld in de strijd tegen degradatie en staat er op dit moment niet goed voor. Reynders zou er alvast meerdere landgenoten tegenkomen: Ben Hermans, Sep Vanmarcke en Dylan Teuns, die op 5 augustus een tussentijdse transfer van Bahrain Victorious maakte. Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck – momenteel ook in dienst bij Israel-Premier Tech – hebben nog geen contract voor volgend jaar.