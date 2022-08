Dylan Teuns verruilt Bahrain Victorious per direct voor Israel-Premier Tech

Update

Dylan Teuns verlaat Bahrain Victorious per direct. De Belg komt de rest van het seizoen uit voor zijn nieuwe team, schrijft de ploeg uit het Midden-Oosten op sociale media. Israel-Premier Tech heeft inmiddels laten weten dat Teuns het seizoen bij hen afmaakt. Hij blijft tot eind 2024 bij de ploeg uit Israël.

“Zonder wedstrijden op de planning voor Dylan Teuns na de Tour de France, zijn we overeengekomen dat Dylan in het restant van dit jaar zal rijden voor zijn nieuwe team, zodat hij geholpen wordt bij de overgang naar de komende jaren’, staat in het bericht van Bahrain Victorious. “Bedankt Dylan voor de onvergetelijke vier jaar bij ons en de fantastische overwinningen in de Tour de France en de Waalse Pijl!”

Bahrain Victorious laat in het bericht niet weten naar welke ploeg Teuns trekt. Dit lijkt echter Israel-Premier Tech te zijn, dat behoefte heeft aan UCI-punten in de strijd tegen degradatie. De punten die Teuns reeds behaald heeft, neemt hij niet mee naar zijn nieuwe werkgever, maar de puncheur kan in de laatste maanden van 2022 uiteraard nog wel de nodige punten binnenharken. Hij moet in wat nog resteert van het jaar dan wel bij de tien best scorende renners van zijn nieuwe ploeg komen.

Update (17.46 uur)

Israel-Premier Tech heeft bevestigd dat Dylan Teuns per direct overkomt van Bahrain Victorious. De 30-jarige renner heeft een contract getekend tot eind 2024. “Dylan Teuns is een veelzijdige renner en geeft Israel-Premier Tech meer diepte in zowel de klassiekers als de grote rondes. Hij heeft ook bewezen dat hij kan winnen, wat zo zal blijven als hij voor ons team komt rijden”, zegt teameigenaar Sylvan Adams op de ploegsite.

Teuns: “Eén van de topteams”

Zelf is Teuns ook blij met zijn overstap. “Israel-Premier Tech is een team dat sterk verbeterd is de laatste jaren en het was geweldig om te zien dat het team twee overwinningen pakte in de Tour de France. Ik denk dat het team tot de topteams is gaan behoren en het is een goed moment om erbij te komen en nog wat meer resultaten af te leveren. Ik voel dat ik in staat ben om een belangrijke rol te spelen in de wedstrijden die me het beste liggen en samen met de andere kopmannen van IPT kunnen we een heel sterk team zijn.”

Teuns vertelt dat hij al in gesprek was met Israel-Premier Tech voor 2023. “Maar toen bood Sylvan Adams me de kans om de overstap nu al te maken en mijn contract direct in te laten gaan, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb drieënhalf geweldige jaren bij Bahrain-Victorious gehad, waar ik mijn grootste overwinningen heb geboekt, en ik wil hen bedanken voor alles. Ik heb heel erg zin in dit nieuwe hoofdstuk en kan niet wachten om te koersen met Israel-Premier Tech.”

Vuelta en Italiaanse klassiekers

Dit najaar richt Teuns zich vooral op de Vuelta en de Italiaanse najaarsklassiekers. “We hebben nog enkele van de grootste wedstrijden van het seizoen voor ons, waarvan veel passen bij Dylans krachten als renner”, zegt ploegmanager Kjell Carlström. “Dylan gaat zich richten op de Vuelta en de Italiaanse klassiekers aan het einde van het seizoen. We geloven dat hij een sleutelrol voor ons kan spelen. We hebben geen twijfel dat Dylan gemakkelijk binnen het team past en dat dit het begin is van een succesvolle samenwerking.”

Tegelijk met de komst van Teuns is er bij Israel-Premier Tech ook een afscheid. Guy Sagiv maakt, in samenspraak met de ploeg, vroegtijdig een eind aan het seizoen. Hij krijgt zo de mogelijkheid om andere wegen te kiezen voor de rest van het seizoen, schrijft Israel-Premier Tech.

IPT over onmiddellijke overgang Dylan Teuns: "Dylan will be targeting the Vuelta a España and the Italian Classics at the end of the season" pic.twitter.com/VGLc7jmj2U — Nico Dick (@NicoDick) August 5, 2022