Jens Reynders heeft aanbod UAE Emirates op zak: “Klaar voor een stap hogerop”

Interview

Jens Reynders (23) kan na dit seizoen de stap maken van Sport Vlaanderen-Baloise naar de WorldTour. En niet zo maar naar een ploeg, want WielerFlits weet dat UAE Emirates hengelt naar zijn dienst. De jonge Belg blijft er rustig onder.

Reynders is momenteel bezig aan zijn tweede profjaar bij Sport Vlaanderen-Baloise, nadat hij eerder ook al op continentaal niveau rondreed bij Leopard Pro Cycling, de opleidingsformatie van Wallonie-Bruxelles en Hagens Berman Axeon. En dat doet hij allesbehalve onaardig.

Waar de jonge Limburger vorig jaar een vijfde plek in de GP Marcel Kint en Egmont Cycling Race (allebei UCI 1.1) tot zijn beste resultaten kon rekenen, doet hij het nu nog beter. Zijn aanvallende ingesteldheid leverde hem een vierde plek in de Antwerp Port Epic op, nadat hij eerder ook al een dag de leiderstrui droeg in de Tour de Hongrie.

Sterke Antwerp Port Epic

“Ik heb me de voorbije weken al goed geamuseerd”, lacht Reynders. “Mijn aanvallende manier van rijden levert me veel moois op en wil ik graag blijven voortzetten. Ik heb de vorm te pakken en daar kan ik nu op verder bouwen. Wie weet haal ik nog een paar mooie prijzen.”

De Antwerp Port Epic was misschien wel het voorlopige hoogtepunt. “Ik heb het vanaf de eerste stroken meteen geprobeerd. Eerst lieten ze me niet rijden. Ik heb het dan nog eens, en nog eens geprobeerd. Uiteindelijk had ik een mooi kloofje, maar net dan werd ik verkeerd gestuurd. Heel jammer, want daardoor werd ik terug ingerekend. Maar ik gaf niet op en bij de volgende strook ben ik opnieuw aangegaan. Helaas kwam alles in de slotronde weer samen.”

“Ik dacht: ik blijf aanvallen, want ik voelde me nog vrij goed. Op een veertigtal kilometer van de streep reden we vervolgens weg met zes man, deze keer definitief. In de finale was het beurt om beurt demarreren, maar zelf was ik het beste al wat verloren en dus was het gokken. Misschien had er een podium ingezeten, maar ik heb een sterke koers gereden. Dat is het belangrijkste.”

Rustig kunnen rijpen bij Sport Vlaanderen-Baloise

Het moet voor de 23-jarige Limburger, die in 2019 de Grand Prix de la ville de Pérenchies (1.2) op zijn naam schreef, deugd doen dat hij dankzij UAE Emirates al een aanbieding uit de WorldTour op zak heeft. “Ik heb twee jaar geleden een stage bij hen gedaan. Daarna zijn ze me blijven volgen, waardoor ik bij deze ploeg rustig kon rijpen.”

“Sport Vlaanderen-Baloise is dan ook een opleidingsploeg. Het doel is altijd geweest om door te stromen naar een WorldTeam. En nu voel ik dat ik klaar ben om de stap hogerop te zetten. Of dat effectief bij UAE-Emirates gaat zijn, dat is nog onduidelijk. Er is nog niets getekend. Maar ik heb de capaciteiten om lang hard te rijden, en ik denk dat dat mij wel een interessant profiel maakt.”

UAE op zoek naar versterkingen in voorjaarskern

UAE Emirates ziet in Reynders dan ook een pion om de voorjaarskern te versterken, nadat het ook polste bij Dylan van Baarle (die naar Jumbo-Visma trekt), Jasper Stuyven en Mads Pedersen. “Het is er misschien nog niet helemaal uitgekomen, maar ook die wedstrijden liggen mij. Dit jaar heb ik corona gehad en een zware valpartij meegemaakt, waardoor ik drie weken niet heb kunnen trainen in februari. Dat was vloeken, want ik had gepiekt naar die klassiekers.”

Pas tijdens Parijs-Roubaix kwam Reynders er weer door. “Ik reed op een bepaald moment alleen voorop, maar toen reed ik plat. Nog geen twee kilometer verder reed de groep van Mohorič weg, die tot diep in de finale draagt. Ik had toen een minuut voor, dus ik had zeker tot in de finale kunnen meedoen. In het Bos stond ik opnieuw plat, en dat was mijn dood. Maar uiteraard was dat een prestatie om op voort te bouwen. Het toont dat ik in die klassiekers iets te zoeken heb.”

De komende weken wil Reynders het goede gevoel voorttrekken in eigen land. “Maar eerst wacht de Tour of Norway. Daar ga ik in dienst rijden van de ploeg, om nog een paar procentjes beter te worden. Daarna wachten de Ronde van Limburg, de Heistse Pijl, Dwars door het Hageland en het BK. Allemaal koersen waar ik mijn uiterste best ga doen, en wie weet komt er nog iets moois uit.”