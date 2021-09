Jan Maas vervangt Dylan van Baarle in EK-selectie: “Grijp deze kans met twee handen aan”

Dylan van Baarle heeft zich bij bondscoach Koos Moerenhout afgemeld voor het EK wielrennen komende week in Trente, Italië. De renner van INEOS Grenadiers liep bij een valpartij een klein breukje in zijn bekken op. Jan Maas van het continentale Leopard is opgeroepen als vervanger. “Ik wist al langer dat ik reserve was”, vertelt de Noord-Brabander aan WielerFlits.

Door het wegvallen van Van Baarle mag Maas zijn opwachting maken. Moerenhout legt uit waarom hij juist voor de 25-jarige klimmer kiest. “Een vervanger voor Dylan is er in Nederland niet en daarom completeert Jan het achttal. Hij is goed in vorm en Jan rijdt een goed programma voorafgaand aan het EK. Hij heeft zich laten zien op een explosief NK-parcours en ik verwacht dat hij zijn rol goed kan vervullen. Daarnaast is het ook wel mooi om op het EK kansen te bieden aan renners die wellicht niet direct bekend zijn bij het grote publiek, maar wel goed bezig zijn.” Maas werd onlangs nog tiende in de Sazka Tour (2.1).

De Noord-Brabander is alvast in zijn nopjes met zijn selectie. “Ik heb er heel erg veel zin in! Het is een kans die niet meteen uit de lucht komt vallen, gezien het EK-parcours en het seizoen dat ik tot op heden heb afgewerkt. Maar het is wel een heel mooie kans die ik met twee handen aangrijp. Ik kan mezelf op het hoogste niveau laten zien en ik ben er trots op dat ik de Nederlandse kleuren mag vertegenwoordigen. Ik zal een soort halve grote ronde afwerken. Eerst het EK, dan start ik de dinsdag in de Tour de Luxembourg. Die eindigt op zaterdag en ’s maandags rijd ik een week lang in Tour de Bretagne, met veel moraal!”