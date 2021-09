Jan Maas grijpt net naast ritzege in openingsetappe Tour de Bretagne

Nick van der Lijke (Riwal) en Jan Maas (Leopard) hebben in de eerste etappe van de Tour de Bretagne een prima zaak in het klassement gedaan. Ze zaten mee in een groep van zestien die op de lastige finale omloop wegreden. Ze pakten er meer dan twee minuten voorsprong op het peloton. Valentin Retailleau (AG2R Citroën U23) won de eerste rit en is ook de eerste leider.

De eerste etappe in de Bretoense koers was meteen een belangrijke, omdat in deze rit de meeste heuvels lagen om het verschil op te maken. Zaterdag volgt er nog zo’n etappe, maar die is iets minder lastig. En dus was het voor de klassementsrenners alle hens aan dek maandag. Er werd vanaf de start af aan oorlog verwacht, maar dat bleef uit. Een vroege vlucht met onder meer Kim Magnussen (Riwal) en Oscar Onley (Team DSM U23) kreeg vrijwel meteen na het startschot de ruimte van het peloton.

Na honderd kilometer wachtte de bekende beklimming van de Mûr de Bretagne, waarna een lange finale van zestig kilometer geopend werd. Na een heuvelachtige zone reden de renners Allineuc binnen, waar ze nog vier keer een lokale omloop van 8,5 kilometer moesten afwerken. Daarin zaten twee iets langere hellingen en dan nog de oplopende finishstrook. Op het lastige rondje reden vervolgens zestien renners weg, met daarbij een aantal beroepsrenners en ex-prof Johan Le Bon.

Maas solo

Die laatste rijdt al heel het seizoen het Franse nationale circuit aan gort en de meeste ogen waren dan ook op hem gericht. De samenwerking vooraan was echter niet optimaal en dus werd er slag om slinger gedemarreerd. Op zes kilometer voor het einde ontbond Maas zijn duivels op een steil ‘hupje’. Niemand kon volgen. Op twee kilometer voor het einde sloten vervolgens Van der Lijke en Retailleau vanuit de groep van zeventien aan, maar van een samenwerking was geen sprake.

“Daardoor kwamen er nog eens zes renners terug”, vertelt Maas. Het viel daarna stil. “De laatste kilometer was oplopend en omdat niemand echt meer wilde rijden, ben ik op zeshonderd meter voor het einde vol aangegaan.” Hij reageerde op Le Bon, maar bij Maas zaten Retailleau en co niet ver van zijn wiel. “Ik kon mijn inspanning lang volhouden, maar uiteindelijk kwamen er in de laatste honderd meter nog drie man over me heen”, aldus Maas, die nu op acht tellen vierde staat.

Van der Lijke staat nu tweede, op vier tellen van de 21-jarige Fransman. Hij en Maas pakten onderweg bonificatieseconden. De laatste jaren zijn de verschillen in het eindklassement dikwijls klein, waardoor beide Nederlanders er goed voor staan.

After 1 travel restday, I digested @skodatour quite well with a 4th place on the 1st stage at @tourdebretagne

Went with a late solo attack out of a small group, but got caught just before the line. On to the next days to try it again! #trialanderror #vollebak #fullgas pic.twitter.com/HiwyNA7NXF — Jan Maas (@janmaass) September 20, 2021