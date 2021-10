Ilan Van Wilder en Team DSM vechten conflict voor rechtbank uit

Breaking

Het al maanden durende arbeidsconflict tussen Team DSM en Ilan Van Wilder wordt verder uitgevochten voor de rechtbank Overijssel. De ploeg en de Belgische wielrenner leven al sinds deze zomer in een onoplosbare conflictsituatie over het mogelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Van Wilder stapt nu naar de rechter om dat af te dwingen. De rechtbank Overijssel en Team DSM hebben dit nieuws inmiddels aan WielerFlits bevestigd.

Team DSM stuurde aan WielerFlits een verklaring over de juridische procedure met Ilan van Wilder: “Wij zijn op de hoogte dat één van onze renners, Ilan Van Wilder en zijn zaakwaarnemer ervoor hebben gekozen om juridische stappen te ondernemen om Ilan’s arbeidsovereenkomst met Team DSM te verbreken. Zij hopen zo een overstap naar een andere ploeg mogelijk te maken vóór de einddatum van de bestaande overeenkomst. Wij zijn uiteraard zeer teleurgesteld over deze procedure.”

“In plaats van de juiste aanpak te kiezen, het daadwerkelijk vragen om een transfer, is gekozen voor een negatieve mediacampagne, waarbij het team en degenen die dagelijks met Ilan werken in diskrediet worden gebracht, om zo een voortijdige beëindiging van de overeenkomst af te dwingen.”

“Laat het duidelijk zijn dat de mensen in de ploeg absoluut hun verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn nagekomen om met Ilan samen te werken. Gedurende de juridische procedure zal Team DSM geen commentaar meer geven op deze zaak.”

Van Wilder was evenals zijn managementbureau TEAMVISION niet bereikbaar voor commentaar op de komende rechtszaak.

De eerste berichten over een verstoorde relatie tussen beide partijen dateren van begin juli. De onenigheid ontstond onder meer over bepaald fietsmateriaal, dat andere renners wel hadden, maar Van Wilder niet ter beschikking kreeg. Zijn niet-selectie voor de Vuelta a Espana verslechterde de situatie.

Vuelta a Espana

“Morgen zou ik eigenlijk mijn debuut in een grote ronde maken, maar die kans is mij ontnomen. Ik kan niet uitleggen hoe teleurgesteld ik daarover ben en hoe down ik mij heb gevoeld de afgelopen weken”, zei Van Wilder halverwege augustus in een reactie op dat nieuws.

Het 21-jarige talent gaf al meermaals aan te hopen op een vertrek bij de Nederlandse ploeg, waar hij nog een doorlopend contract tot eind 2022 heeft. In een uitgebreid interview met dit platform liet Rudi Kemna namens Team DSM al in augustus weten hem niet te laten gaan. “Wij zijn niet van plan Ilan Van Wilder te laten vertrekken. Wij willen met hem verder werken. Maar zijn management maakt het moeilijk en dat zorgt voor extra druk. Dat is geen voordeel voor hen. Zeker niet voor Ilan. Maar wij zijn gemotiveerd om hem verder op te leiden.”

Management

Waar Van Wilder aan zijn verbintenis wordt gehouden, mocht het Oostenrijkse talent Felix Gall wel zijn contract ontbinden en overstappen naar AG2R Citroën. Gall heeft net als Van Wilder TEAMVISION als managementbureau.

De afgelopen dagen was Team DSM voor 2022 bij elkaar in Deventer. We hebben van meerdere bronnen begrepen dat Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder ontbraken op deze bijeenkomst. Zoals WielerFlits reeds heeft gemeld, zit Benoot momenteel om de tafel met de leiding van Team DSM om zijn tot eind 2022 doorlopende contract te ontbinden.

Wie is Van Wilder?

In België wordt Van Wilder na Remco Evenepoel als een van de grootste talenten gezien. Zo eindigde hij half juni nog als vierde op het BK tijdrijden en eerder dit jaar verraste hij met sterke prestaties in de tijdritten in de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné. Hij werd ook tiende in de Settimana Coppi e Bartali.

Wie gelijk heeft in het arbeidsconflict tussen Team DSM en Van Wilder zal de rechter nu moeten bepalen. Wordt dus vervolgd…