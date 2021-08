Ilan Van Wilder teleurgesteld: “Hopelijk volgend jaar in een nieuwe omgeving”

Ilan Van Wilder heeft op sociale media zijn teleurstelling geuit over zijn huidige situatie bij Team DSM. De jonge Belg werd buiten de Vuelta-selectie gelaten en wil graag weg bij de Duitse ploeg. “Hopelijk rijd ik volgend jaar in een nieuwe omgeving”, schrijft Van Wilder op Instagram.

“Morgen zou ik eigenlijk mijn debuut in een grote ronde maken, maar die kans is mij ontnomen. Ik kan niet uitleggen hoe teleurgesteld ik daarover ben en hoe down ik mij heb gevoeld de afgelopen weken”, gaat het 21-jarige talent verder. “Een ding is zeker: ik ga proberen mijn plezier en motivatie terug te vinden op de fiets, en hopelijk kan ik dat vanaf volgend jaar doen in een nieuwe omgeving. I’ll be back.”

DSM-coach Rudi Kemna: “Wij willen met Ilan verder werken”

Van Wilder lijkt dus aan te sturen op een vertrek bij Team DSM, waar hij nog wel een contract heeft tot eind 2022. In een exclusief interview met WielerFlits sprak hoofdcoach Rudi Kemna deze week uit dat ze Van Wilder niet willen laten gaan.

“Ilan is een talent. Een goede jongen. Maar hij heeft nog grote stappen te zetten in de factor ‘cooperation’. Dat is nog niet op het niveau dat we willen en dat is een reden om hem niet te selecteren voor de Vuelta. Fysiek was hij er klaar voor. Maar ook de onderlinge samenwerking is noodzakelijk om de ploeg boven zichzelf te laten uitstijgen. Beide aspecten zijn even belangrijk. Voor iedereen binnen Team DSM”, zei Kemna.

“Wij zijn ook niet zinnens Ilan Van Wilder te laten vertrekken. Wij willen met hem verder werken, maar zijn management maakt het moeilijk en dat zorgt voor extra druk. Dat is geen voordeel voor hen. Zeker niet voor Ilan. Maar wij zijn gemotiveerd om hem verder op te leiden”, aldus de coach van Team DSM.