Ide Schelling wil in 2023 voor derde keer starten in grote ronde

Ide Schelling hoopt in 2023 weer een grote ronde te kunnen rijden. De 24-jarige Nederlander van BORA-hansgrohe had afgelopen seizoen geen drieweekse rittenkoers op zijn programma staan. “Maar ik denk dat ik dat wel wil volgend jaar”, vertelt hij tegen WielerFlits.

“Ik probeerde me dit jaar te focussen op eendagswedstrijden, maar dat hele plan is in duigen gevallen”, doelt Schelling op zijn teleurstellende seizoen waarin hij erg vaak ziek was, en daardoor meermaals langs de kant stond. “Ik vind een grote ronde wel vet, maar wilde mij in 2022 meer op de klassiekers focussen.”

In 2020 maakte Schelling zijn profdebuut bij BORA-hansgrohe. Eind dat jaar reed hij de ingekorte versie van de Vuelta a España. Het jaar erop maakte de Hagenees indruk en dat leverde hem een plekje op in de Tour de France-selectie van de Duitse formatie; hij pakte daar en passant de bolletjestrui. Volgend jaar wil de aanvallend ingestelde Nederlander daar een derde grote ronde aan toevoegen.

“Ik zou de Giro ook wel eens willen doen, al denk ik dat ik daar ook niet al te veel in te zeggen heb”, verwijst Schelling naar de vele (klassements)kopmannen die BORA-hansgrohe heeft, die ook hun keuze moeten maken voor een ronde. “Als ik mag kiezen, kies ik voor de Tour natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk.”

