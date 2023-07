‘Cavendish dichtbij verlenging bij Astana, Kazachse ploeg aast op meer sprinters’  

Gaat Mark Cavendish toch nog een jaartje door? De 38-jarige renner zou na dit seizoen eigenlijk zijn fiets aan de haak hangen, maar nu lijkt er toch twijfel te zijn ontstaan over dat besluit. De Brit, die onlangs uitviel in de Ronde van Frankrijk, zou dichtbij een contractverlenging zijn bij Astana Qazaqstan. Dat meldt tuttobiciweb. Volgens de Italiaanse wielerwebsite zouden ook Jordi Meeus en Max Kanter op weg zijn naar de Kazachse ploeg.

Cavendish kondigde eind mei zijn afscheid aan, tijdens de Giro d’Italia. Niet lang daarna won hij de slotrit in die ronde en vervolgens ging hij van start in de Ronde van Frankrijk. Daar behaalde Cav meerdere ereplaatsen, waaronder een tweede plek in Bordeaux. In etappe acht ging hij echter hard onderuit en brak hij zijn sleutelbeen. De droom om zijn 35ste ritzege in de Tour te behalen en alleen-recordhouder te worden wat het aantal etappezeges betreft, leek daarmee in duigen te vallen.

Alexander Vinokourov, de ploegmanager van Astana Qazaqstan, liet echter direct weten dat hij Cavendish nog graag een jaar door zag gaan. “We zijn klaar om hem die kans te geven. Maar het is aan hem”, zei hij tegen L’Équipe. Volgens tuttobiciweb is het verlengen van het contract en dus de carrière van Cavendish nu ook daadwerkelijk dichtbij.

Meeus en Kanter

Astana Qazaqstan is volgens tuttobiciweb niet alleen bezig met de verlenging van Cavendish, het werkt volgens het Italiaanse medium ook aan de komst van twee andere snelle mannen: Max Kanter en Jordi Meeus. Kanter zijn contract bij Movistar loopt af, en dus is de Duitser vrij om te gaan.

Bij Meeus is dat een ander verhaal: de Belg heeft nog een verbintenis met BORA-hansgrohe tot eind 2024. Momenteel is de Belg actief in de Ronde van Frankrijk, waar een zesde plaats voorlopig zijn beste uitslag is. Dit seizoen wist hij met het Circuit de Charleroi Wallonie (1.1) één wedstrijd te winnen.

Kanter behaalde dit seizoen enkele top-vijfplaatsen in massasprints, maar echt kort bij een overwinning kwam hij niet. De 25-jarige renner van Movistar wist als prof überhaupt nog nooit te winnen, hoewel hij in 2019 met de nodige adelbrieven overstapte naar de beroepsrenners. Zo won hij in 2018 onder meer een etappe in de Tour de l’Avenir en werd hij als belofte twee keer Duits kampioen op de weg.