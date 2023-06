‘Twee renners in de belangstelling van Astana Qazaqstan’

Komen Lorenzo Fortunato en Jake Stewart volgend jaar uit voor Astana Qazaqstan? Als we de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport mogen geloven, staan de Italiaan en Brit op het verlanglijstje van de Kazachse formatie.

Fortunato komt nu nog uit voor EOLO-Kometa. De 27-jarige klimmer uit Italië maakte in 2019 zijn profdebuut voor Neri Sottoli-Selle Italia-KTM, maar is inmiddels alweer bezig aan zijn derde seizoen in dienst van de blauwe formatie. Fortunato beleefde in 2021 zijn doorbraak met ritwinst in de Giro d’Italia, maar won de voorbije jaren ook de Adriatica Ionica Race en de Vuelta a Asturias.

De 23-jarige Stewart maakt deel uit van de selectie van Groupama-FDJ. De Brit met de kleurrijke tatoeages staat te boek als een beloftevolle sprinter met een voorliefde voor (voorjaars)klassiekers. Vorig jaar boekte hij in de Tour de l’Ain zijn eerste profzege. Twee jaar geleden maakte de wielerkennis echter al kennis met Stewart: hij werd dat jaar namelijk knap tweede in Omloop Het Nieuwsblad.

Doorlopend contract

Er is echter één maar: Stewart heeft nog een doorlopend contract bij Groupama-FDJ tot eind 2024. Astana Qazaqstan zal met andere woorden water bij de wijn moeten doen, wil het de jonge Brit daadwerkelijk aantrekken. De vraag is of de Franse formatie bereid is om Stewart eerder te laten gaan.