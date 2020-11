‘Hulpdiensten moesten vriendin Evenepoel zuurstof toedienen na val in Lombardije’

Tijdens de klassieker ‘Il Lombardia’ moest in Como ook een ziekenwagen uitrukken om Oumaïma ‘Oumi’ Rayane, de vriendin van Remco Evenepoel medisch bij te staan. Dat vertelt teammanager Patrick Lefevere van Deceuninck-QuickStep in een interview dat WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs met hem had voor Helden magazine.

Lefevere zat tijdens de Italiaanse klassieker met de ouders van Evenepoel en diens vriendin Oumi in het Caffè/Ristorante Monti van oud-profwielrenner Luca Paolini op vijftig meter van de finish in Como naar de televisie te kijken. Daar zagen zij de valpartij van Evenepoel.

In de volle finale van de Italiaanse klassieker miste de Belg in de afdaling een bocht en sloeg over de kop. Hij dook over de reling van een brug en kwam na een val van enkele meters op de grond terecht. De medische hulpdiensten moesten hem uit het ravijn halen.

“Iedereen zegt dat de tv-camera’s té lang op hem hebben ingezoomd, maar wij konden niet genoeg zien. Wij kregen via de tv-beelden geen indicatie hoe het met hem was. Ik probeerde direct met de ploegleiders Davide Bramati en Geert van Bondt te bellen, maar die waren meteen zelf dat ravijn ingesprongen om tot bij Remco te komen. Van de mecanicien die ter plekke was, kreeg ik een eerste berichtje: ‘hij beweegt’. Maar ja, wat hij beweegt…”, vertelt Lefevere aan Helden.

Hyperventileren

Volgens Lefevere bleef de moeder van Remco Evenepoel het meest rustig. Zijn vriendin Oumi daarentegen begon te hyperventileren en rende naar buiten. “Even later lag zij op de grond en stond er paniekerig een menigte om haar heen. Er moest zelfs een ambulance komen om haar extra zuurstof toe te dienen. Zijn vader verborg zijn gezicht in zijn handpalmen. Wat zeg je tegen mensen die net hun zoon in een ravijn hebben zien vallen? Ik heb zoveel mogelijk informatie proberen te krijgen”, aldus de ploegbaas.

Met zware letsels werd Evenepoel naar het ziekenhuis in Como gebracht. Een breuk in het bekken (op de plek waar de kop van de heup het dijbeen binnendringt), een dubbele breuk van het schaambeen en een zwaar hematoom op de longen.

“Er was ook een adertje gesprongen dat het bloed naar de kop van het dijbeen brengt”, vervolgt Lefevere. “Dat is levensgevaarlijk. Remco was al twee liter bloed kwijt. Als ze dit niet hadden ontdekt, had hij kunnen doodbloeden. Verder zat de breuk op één millimeter van een zenuw. Als die geraakt zou zijn geweest, had hij een dwarslaesie kunnen oplopen.”

Sinds begin oktober heeft Evenepoel de trainingen op de weg weer voorzichtig op gepakt.