Topfavoriet Remco Evenepoel crasht in ravijn zaterdag 15 augustus 2020 om 17:05

Remco Evenepoel is hard ten val gekomen in de Ronde van Lombardije. De renner van Deceuninck-Quick-Step maakte onderdeel uit van een selecte kopgroep toen hij in de afdaling van de Muro di Sormano gelanceerd werd over een muurtje.

De 20-jarige Evenepoel botste bij het uitdraaien van een bocht op een muurtje van een brug. Hij lag enige tijd in het ravijn. Het duurde even voordat reddingswerkers de beste manier hadden gevonden om hem naar boven te dragen. Uiteindelijk wisten de reddingswerkers hem per brancard uit het ravijn te tillen. Uit voorzorg was daarbij zijn hoofd gestabiliseerd. Hij is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Ploegleider Davide Bramati heeft tegenover de Italiaanse omroep RAI gezegd dat Evenepoel inderdaad bij bewustzijn is. De eerste diagnose is een blessure aan het rechterbeen.



Crash of @EvenepoelRemco on the descent of Sormano. We’ll give you more details when we’ll have them.#ILombardia — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 15, 2020

#IlLombardia – Same place as Bakelants crash. Evenepoel was slightly distanced when he crashed after Nibali put pressure on the downhill. Ambulance on site now. — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 15, 2020

Momento donde se llevan a Remco Evenepoel en la ambulancia. #iLombardia pic.twitter.com/jIhNcJ3ah3 — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) August 15, 2020