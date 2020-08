Geen operatie voor Remco Evenepoel woensdag 19 augustus 2020 om 11:12

Goed nieuws voor Remco Evenepoel. De breuken in zijn bekken kunnen op natuurlijke manier herstellen. Een operatie is niet nodig. “Hiermee neemt hij een grote voorsprong in zijn revalidatie”, zegt specialist Lieven Maesschalck.

Bijkomend onderzoek in het AZ Sint-Elisabeth-ziekenhuis van Herentals bracht geen nieuwe elementen aan het licht. Dat betekent dat een operatie niet nodig is, meldt Deceuninck-Quick-Step. “De breuken zullen conservatief behandeld worden.” En dat is volgens Lieven Maesschalck bijzonder goed nieuws.

“Een biologische genezing is altijd de beste”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Ik ken dit concrete geval niet, maar blijkbaar moeten het mooie breuken zijn die toelaten dat de natuur haar werk doet. Ze moeten niet snijden in spieren of weefsel, er worden geen bouten of vijzen aangebracht. Hiermee neemt Remco een grote voorsprong in zijn revalidatie.”

Bekken niet te snel belasten

Niet te vergelijken met wat bijvoorbeeld Wout van Aert meemaakte, die van nul moest terugkomen nadat de hoofdspier in zijn rechterbeen letterlijk werd afgerukt. “Het lichaam van Remco zal ook tijd nodig hebben, maar de impact is van een andere aard.” Maesschalck ziet ook geen reden om te twijfelen aan een volledige comeback.

Het is te vroeg voor een gedetailleerde planning of een revalidatieschema. Deceuninck-Quick-Step gaf al aan haar goudhaantje de nodige tijd te geven. “Waarschijnlijk zal Remco na een paar weken, afhankelijk van zijn herstel, al wat oefeningen kunnen doen”, voorspelt Maesschalck. “Belangrijk daarbij wordt dat hij zijn bekken niet belast. Nek, schouders en onderbenen kan hij dan wel al trainen.”

Maar geduld, dus. De komende dagen blijft Evenepoel in het ziekenhuis. waar de pijnbehandeling makkelijker te bestrijden valt. Eenmaal de pijn voldoende is geweken, kan hij naar huis om in eigen omgeving verder te herstellen.