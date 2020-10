Remco Evenepoel zet volgende stap in zijn revalidatie zondag 4 oktober 2020 om 09:52

Remco Evenepoel trainde dit weekend voor het eerst sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije weer buiten. De renner van Deceuninck-Quick-Step maakte zaterdag een tocht van zeventig kilometer in de regio van zijn woonplaats.

Na een training van 2,5 uur keerde Evenepoel terug naar huis. “Ik ben erg blij met mijn eerste training en dat na bijna twee maanden”, zo laat de Belg weten op de website van zijn ploeg. “Het weer was niet fantastisch, maar ik heb van elk moment genoten. Ik heb natuurlijk eerst met de artsen overlegd.”

“Mijn eerste trainingstocht buiten valt nu per toeval samen met de start van de Giro d’Italia, waar ik normaal gesproken met The Wolfpack aan de start had gestaan. Het is toch wel speciaal om weer buiten te trainen, een grote boost voor het zelfvertrouwen. Het motiveert mij om nog harder te werken en nog sterker terug te komen.”

Evenepoel wil de komende weken vaker buiten trainen. “Als het weer goed blijft ga ik voor de komende weken mijn trainingen buiten combineren met de sessies in de gym.”