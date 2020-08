Ivar Slik zet profdroom uit zijn hoofd, Zijlaard hervindt zichzelf en Kooij droomt vrijdag 28 augustus 2020 om 19:45

In WielerFlits Nationaal bundelen we het belangrijkste nieuws over het Nederlandse wielerpeloton. In deze rubriek mis je niets over het laatste nieuws van het nationale wielrennen. Vandaag onder meer met een terugblik op het NK-succes van ABLOC en de vervlogen profdroom van Ivar Slik.

Ivar Slik zet profavontuur uit zijn hoofd: “Dit was mijn laatste kans”

Ivar Slik overdenkt zijn toekomst als wielrenner. De 27-jarige Noord-Hollander van ABLOC CT had lange tijd de ambitie om nog prof te worden, maar hij realiseert zich nu dat dat niet meer gaat gebeuren. “Ik wilde dit jaar bevestigen, heb daar alles voor gedaan maar ik rijd niet de resultaten. Dat is het harde van de wielersport”, zegt hij tegen WielerFlits.

In 2019 won Slik drie UCI-koersen, waaronder de proloog in de Sibiu Tour en een etappe in de Tour of Fuzhou. Twee profploegen klopten bij hem aan, maar hij bleef bij ABLOC om zich opnieuw in de kijker te rijden. “Ik had mezelf dit jaar een laatste kans gegeven, maar toen kwam de crisis. In de Sibiu Tour, Dwars door het Hageland en op het NK wilde ik mij tonen, maar dat lukte niet.”

“Om die stap te maken naar het profniveau heb je uitslagen nodig. 27ste in het Hageland, een DNF op het NK… Dat zijn geen uitslagen. De valpartij in de proloog van de Sibiu Tour en de flinke schaafwonden hielpen hierbij ook niet mee. Daarnaast komen er weinig kansen meer dit jaar. Dan is het wel klaar”, trekt hij zelf de conclusie. “Ik heb ook al een oudere continentale renner. Daarvan zijn er maar weinig die nog de stap maken. Ik weet ook niet welke situatie ontstaat in het peloton deze winter. Gaan er nog ploegen stoppen?”

En dus kijkt Slik (in 2015 en 2016 al twee jaar prof bij Roompot-Nederlandse Loterij) naar de toekomst. Een maatschappelijke carrière, maar wel in combinatie met koersen. “Fietsen is mijn passie en ik doe het al mijn hele leven. Ik weet dat mijn sterkste jaren komen. Ik ben 27 en kan nog een goed niveau halen, maar dan liever in de rol als wegkapitein bij ABLOC. In steun van de beloften in onze ploeg. Daarnaast heb ik nog altijd het strandseizoen.”

Aan stoppen denkt de ‘Slikmeister’ dan ook nog niet. “Voor 80% is het zeker dat ik volgend jaar voor ABLOC ga koersen. Op continentaal niveau is het de mooiste ploeg”, lacht hij. Wel wil hij zijn werkzaamheden naast het wielrennen uitbouwen. “Bij ABLOC heb ik ook een rol in de begeleiding, vooral op het gebied van sponsoring. Daarnaast help ik Sockeloen bij de marketing en communicatie. Het bedrijf groeit snel en ik ben met Jasper Ockeloen (eigenaar van het sokkenbedrijf, red.) in gesprek over de uitbreiding van mijn werkzaamheden.”

“Daarnaast sluit ik ook de overstap naar een fulltime baan niet uit, maar dan wel in de fietsbranche. Ik heb sinds de jeugd altijd gefietst en mijn vwo afgerond. Daarna ben ik niet doorgestroomd naar de universiteit, omdat de leiding van het Rabobank Development Team dit na overleg afraadde. In plaats daarvan heb ik het fietsen gecombineerd met de Johan Cruijff HBO in sportmarketing en -communicatie. Die heb ik in 2017 afgerond en sindsdien heb ik verschillende werkzaamheden als ZZP’er opgepakt”, vertelt Slik. “Ik wil nu mijn focus verleggen van het fietsen naar mijn maatschappelijke carrière.”

Olav Kooij maakt overstap naar de WorldTour: “Waanzinnig snel gegaan”

Donderdag maakte Jumbo-Visma bekend dat de pas 18-jarige Olav Kooij in juli 2021 de overstap maakt van de opleidingsploeg naar het WorldTour-team. Hij zelf wist het al een paar weken, maar kijkt logischerwijs uit naar die stap. “Het kwam niet helemaal onverwacht voor mij, want na de wedstrijden in februari hadden we het er al over gehad dat ik een zwaarder programma zou gaan rijden”, vertelt hij aan WielerFlits.

Wat goed is, komt snel. Kooij is geboren in oktober en stapte dus afgelopen winter over van de junioren naar de beloftencategorie. “Als je deze stap acht maanden geleden tegen me had verteld, dan had ik je echt niet geloofd”, lacht de Zuid-Hollander. “Uiteindelijk is het waanzinnig snel gegaan. Ik zou in eerste instantie meer combinatie-wedstrijden met het WorldTour-team gaan rijden, maar de koersen gingen vanwege corona uiteindelijk niet meer door. Dat zou al zijn met het oog op de toekomst, om via die mix-wedstrijden koersen op een hoger niveau te rijden. Daarna hebben we naar een toekomstplan gekeken en wat het beste zou zijn voor mijn ontwikkeling. Uiteindelijk resulteerde dat in een profcontract.”

Het lijkt haast wel een sprookje. Een 18-jarige jongen uit Numansdorp die over minder dan een jaar beroepsrenner is. “Dat klinkt heel mooi! Ook voor mijn vrienden is het een gekke gewaarwording. Ineens ben ik prof. Het plan is om tot die tijd bij de beloften verder te gaan met hetgeen ik nu mee bezig ben. Nu kan ik nog koersen voor de overwinning. Bij de profs zal ik daarna eerst vooral wat kleinere koersen rijden. Uiteindelijk moet ik doorgroeien naar het allerhoogste niveau. Op dit moment ligt het nog wel een beetje open op welk vlak dat is. Dan heb ik het vooral over de klassieke kant en niet alleen puur als sprinter. Maar dat ligt aan mijn ontwikkeling van de komende jaren. Maar mijn sprint is wel een uitgangspunt.”

Kooij verbaasde zichzelf echter ook een beetje tijdens het NK (zevende) en het EK (vijfde) op de weg, eerder deze week. Beide kampioenschappen hadden een zwaarder karakter dan de wedstrijden die hij eerder dit jaar afwerkte. “De Ster van Zwolle was door het weer ook redelijk pittig. Maar de wedstrijden aan het begin van het jaar in Kroatië en Slovenië, dat waren gecontroleerde koersen met daarna een massasprint. In de GP Kranj post-corona-break was dat ook zo. Het NK en EK waren dus voor mijzelf ook wel mooie wedstrijden om te zien wat ik kan in koersen die misschien iets dichter tegen de klassiekers aan schurken. Uiteindelijk was ik zeer te spreken over mijn benen en was ik in staat om finales te rijden.”

Leren van ervaren renners

Sprinters zijn in het peloton vaak de alfamannetjes. Het aspect ‘klootzak zijn’ is iets wat nog niet helemaal bij Kooij past. “Ik hoop dat ik dat niet te veel ben, moet ik eerlijk zeggen”, lacht hij. “Maar wel net genoeg om mijn mannetje te kunnen staan in de sprints bij de profs. Of ik dat nog moet leren, weet ik niet. Ik weet niet hoe dat er bij de beroepsrenners eraan toegaat. Bij de junioren en de beloften valt dat wel mee, namelijk. Maar dat valt nog te bezien. Dit jaar ga ik in ieder geval – zoals het nu staat – geen mix-wedstrijden meer met de profs rijden. Als het doorgaat, rijd ik eind september nog de Omloop van de Braakman en daarna Parijs-Tours U23. Met het NK Tijdrijden ertussen. Voor de rest ligt het nog open.”

En dan kan het zo maar zo zijn dat volgend jaar ineens wereldtoppers als Wout van Aert, Tom Dumoulin en Primož Roglič gaten voor hem dichtrijden, om Kooij een sprint te bezorgen. “Dit klinkt echt heel gek”, lacht hij opnieuw. “Dat kan ik mezelf ook nog niet inbeelden of voorstellen, eerlijk gezegd. Maar het is natuurlijk wel bijzonder om in een ploeg te komen met zulke grote namen. Super gaaf, maar in een droom leef ik niet. Verder hoop ik veel te leren van Dylan Groenewegen. Ik heb begin dit jaar al een paar keer samen met hem getraind en daar heb ik veel van geleerd. Maar ook van de ervaring van de andere mannen hoop ik iets op te steken en dat zodoende mee te nemen in de rest van mijn carrière.”

Metec-TKH versterkt zich met Thomas Mijnsbergen en Huub Artz

Thomas Mijnsbergen en Huub Artz rijden aankomend jaar in het tenue van Metec-TKH. Beide renners hebben de leeftijd van 18 jaar en komen over van de junioren. Mijnsbergen komt van Willebrord Wil Vooruit, Artz van WV Schijndel.

Mijnsbergen ziet zichzelf als een klassiekerrenner. Als eerstejaars junior eindigde hij al eens in de top-10 van de Tour de DMZ en ook van de Ronde des Vallées. “Ik kan behoorlijk een klimmetje over en heb nog een sterk eindschot”, omschrijft hij zichzelf.

Artz kan daarentegen weer beter uit de voeten als het omhoog gaat. “Ik zie mezelf als een renner die behoorlijk bergop kan. Vorig jaar eindigde ik kort in de meerdaagse wedstrijden als de Oberösterreich, Aubel-Thimister-Stavelot en GP Rüebliland.” Daarnaast kan de Nederlander ook behoorlijk tijdrijden: vorige week kwam hij voor Nederland uit op het EK tijdrijden bij de junioren (25e).

VolkerWessels-Merckx richt vizier op 2021

Bij de profs volgen de wedstrijden elkaar in rap tempo op, maar in het continentale circuit is dat nog niet het geval. VolkerWessels-Merckx was bijvoorbeeld alleen nog maar op het NK afgelopen weekend zichtbaar en heeft ook niet zo heel veel wedstrijden meer op de planning. De Omloop van Valkenswaard, Omloop van de Braakman, Antwerp Port Epic, Gooikse Pijl en het NCK Dronten zijn de enige wedstrijden die nog op de planning staan.

“Ik ben in mijn hoofd alweer bezig met volgend jaar. We hebben alles op de rit”, zo laat Allard Engels weten. “Vooral voor de jongens is het heel mooi dat we nog enkele wedstrijden voor de boeg hebben. We gaan overal rijden voor de winst.”

“Natuurlijk staan er nog maar weinig wedstrijden op de agenda. Maar als je nieuw als continentaal team bent, dan kom je overal toch moeilijker tussen. Normaliter was de agenda overvol, maar dat pakt even wat minder uit. Volgend jaar zullen we proberen om later in het seizoen nog wat meerdaagses te rijden.”

VolkerWessels-Merckx was wel nog uitgenodigd voor de Ronde van Hongarije, maar omdat het te kort dag was, heeft het team besloten niet aan het vertrek te verschijnen. “Dat konden we niet meer regelen, daarnaast zijn er mensen gewoon nog aan het werk. En is wijsheid in deze periode nu om naar Hongarije te gaan?”

Schulting tiende op het NK

Op het NK afgelopen weekend was Timo de Jong de beste renner bij de beloften op een vijftiende plaats, terwijl Niels van Ekeren in de aanval reed. “Het was niet slecht, hoor. Maar ik had er zelf iets meer van verwacht. Het is jammer dat Niels van Ekeren nog voorbij werd gestoken, want anders word je vijfde of zesde en dan heb je een heel ander gevoel.”

Schulting eindigde bij de profs op een knappe tiende plaats. Een goede prestatie van de coureur, die in 2018 een topjaar kende maar daarna door blessures en een nieuwe focus op een maatschappelijke carrière minder van zich liet horen. “We hadden al gezien dat hij heel goed was op de trainingen. Het is heel knap wat hij gedaan heeft. En dat zonder wedstrijdritme”, eindigt Engels.

BEAT Cycling Club dubbelt in België, debuut Stefano Museeuw

BEAT Cycling Club bereidt zich voor op een dubbelweekend in België. Zaterdag rijdt de continentale ploeg de Druivenkoers in Overijse en een dag later maakt de ploeg haar opwachting in de Brussels Cycling Classic, een koers van 1.Pro-niveau.

De Druivenkoers staat onder meer in het teken van het officiële debuut van Stefano Museeuw voor BEAT. De 23-jarige coureur, uiteraard de zoon van, werd begin dit jaar binnengehaald maar reed vanwege de coronacrisis nog geen UCI-wedstrijd voor de Nederlanders. Luuc Bugter, Yves Coolen, Adam Lewis, Guillaume Seye, Daniel Abraham en Jan-Willem van Schip rijden ook de Druivenkoers.

Vier renners ‘dubbelen’ het weekend. Bugter, Coolen, Seye en Van Schip rijden namelijk ook de Brussels Cycling Classic op zondag. Zij krijgen in die eendagskoers steun van sprinter Bas van der Kooij, Nahom Desale en Alex Mengoulas. Van Schip hoopt vanuit de aanval te scoren: vorige week reed hij als een van de weinige continentale renners het loodzware NK uit.

De gevolgen van het NK-succes van ABLOC

De blijdschap was groot binnen ABLOC CT na de overwinning van Stijn Daemen op het Nederlands kampioenschap voor beloften. Vanuit de kopgroep wist hij het rood-wit-blauw te veroveren. En passant werd eerstejaars belofte Bodi del Grosso ook nog derde in de wegrit. Maar ook ABLOC weet dat dit gevolgen kan hebben.

Er zal de nodige interesse komen. Uiteraard voor de nieuwe beloftenkampioen, maar ook de prestaties van Del Grosso vallen op. Beide renners beschikken nog over een doorlopend contract bij ABLOC, maar dat is niets waard als een andere ploeg Daemen of Del Grosso wil overnemen.

De 21-jarige Daemen is bezig aan zijn eerste seizoen onder de vleugels van manager Paul Tabak. De Limburger werd begin dit jaar derde in de Ronde van Groningen en won afgelopen week dus het beloften-NK, maar de rest van zijn uitslagen springen er niet uit. Een stap naar een andere opleidingsploeg is niet logisch voor Daemen. Mocht hij prof willen worden, dan is dít het moment. Dat wordt hem ook vanuit de ploeg verteld.

Daemen staat open voor een stap hogerop naar de profs. “Ik ben ooit begonnen met de droom om prof te worden. Die is er nog altijd”, vertelt hij ons. Een management heeft hij bovendien nog niet, maar de eerste gesprekken lopen inmiddels. Dat maakt het zoeken van een grotere ploeg voor hem ook iets makkelijker. Daemen zal de tijd nemen om een afweging te maken over zijn nabije toekomst. Een extra jaar in de NK-trui rijden bij ABLOC ziet hij ook wel zitten.

ABLOC houdt ook rekening met een mogelijk vertrek van Bodi del Grosso. De nog maar 19-jarige coureur staat te boek als groot talent in het klassiekerwerk. Binnen de ploeg wordt hij vergeleken met Ivar Slik, maar dan acht jaar jonger. Voor hem is een overstap naar een andere talentenploeg, zoals die van Jumbo-Visma of SEG, realistischer. Er wordt dan ook aan Del Grosso (vorig jaar o.a. derde in Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren) getrokken.

Vanuit ABLOC wordt een stap hogerop van beide renners niet tegengehouden. De Noord-Hollandse formatie wil zich steeds meer profileren als opleidingsploeg en ziet het als hun taak om talenten af te leveren bij profploegen of hun opleidingsteams.

Tweede nieuwkomer: Lance Huenders

Zelf plukt ABLOC dan weer de vruchten van de samenwerking met het Streepjump Forte-development team. Naast Niels van der Gracht werd afgelopen week ook de komst van Lance Huenders (18) wereldkundig gemaakt. De tweedejaars junior is veelzijdig. Hij wordt gezien als klimmer maar is ook regerend Nederlands juniorenkampioen puntenkoers op de baan.

Mick van Dijke na zilver op NK: “Pas twee dagen voordien besloten te starten”

Jumbo-Visma Development werpt in haar eerste seizoen meteen haar vruchten af. Gijs Leemreize (per 1 januari 2021) en Olav Kooij (per 1 juli 2021) zijn al klaargestoomd voor de profs. Grote kans dat Mick van Dijke daar op termijn bijkomt. “Dat is wel het uiteindelijke doel”, vertelt de montere Zeeuw op ambiteuze toen aan WielerFlits.

Afgelopen weekend reed Van Dijke dus naar een tweede plek op het NK. “Dat was boven verwachting”, legt hij uit. “In de Tour Bitwa (een Poolse 2.2-koers medio augustus) was ik vier keer gevallen. De week voor het NK heb ik met verschillende blessures eigenlijk alleen maar op bed gelegen. Ik viel twee keer op hetzelfde been. Daardoor was er zoveel vocht ophoping, dat ik amper kon fietsen. Twee dagen voor de koers heb ik pas besloten mee te doen. In samenspraak met de ploeg zou ik in dienende rol rijden. Het was niet haalbaar om 100% fit aan de start te staan. Met Olav Kooij, Rick Pluimers en mijn tweelingbroer Tim, dacht ik dat er andere jongens waren die sterker waren. Ondanks dat mijn vorm goed was.”

De uit Colijnsplaat afkomstige ex-mountainbiker trok daarom met een duidelijk plan naar de VAM-berg. “Ik wilde de koers voor mijn teamgenoten zo vroeg mogelijk hard maken. Dan kon ik het veld uiteen gooien en hun kansen vergroten. Op een gegeven moment had Tim aangevallen en daarna waagde ik de sprong met Bodi del Grosso, die ik ken uit het mountainbiken. Achteraf heb ik met die poging te veel gedaan. Ik heb te snel en te hard het gat van anderhalve minuut dichtgereden naar de kopgroep. Maar dat is nu makkelijk praten. Het was mijn intentie om zo lang mogelijk weg te blijven, maar met dit lijf had ik nooit gedacht om in een winnende positie te komen. En mijn ploeg maakte ook nog een fout…”

Vanuit het peloton staken later namelijk nog Nils Sinschek van Team Sunweb U23 en latere winnaar Stijn Daemen (ABLOC CT) over. “Daardoor zat ik voorin in de tang. In mijn Jumbo-Visma-shirt kon ik alles dichtrijden bij aanvallen in de kopgroep. Verder hebben ze uitstekend werk afgeleverd, begrijp me niet verkeerd. Want eigenlijk zijn ze op alles gesprongen wat er bewoog, behalve op Sinschek en Daemen. In de laatste ronde heb ik nog een groot gat op Daemen en Jens van den Dool (Metec-TKH) moeten dichtrijden, toen zij een aanval plaatsten op de voorlaatste keer VAM-berg. Dat deed ik op mijn eigen tempo, met Bodi in mijn wiel. ABLOC CT speelde uiteindelijk prachtig ploegenspel, heel netjes!”

Ontdekkingstocht

De tweede plek is de volgende mooie ereplaats in een rijtje met onder meer de Ster van Zwolle (veertiende in een loodzware editie) en de GP Kranj (negende). “Maar daar is het me niet echt om te doen”, stelt de Zeeuw. “Ik ben altijd mountainbiker geweest. Het is heel gek als je altijd in anderhalf uur tijd alles moest geven, om dan nu ineens een koers te rijden van drie tot zes uur. Daar komen heel andere zaken bij kijken. Ik maak daardoor ook nog heel veel fouten. Vaak verspil ik te veel energie, bijvoorbeeld. Neem de Ster van Zwolle. Daar verover ik in het begin meteen de bollentrui en doe ik veel voor de ploeg. Ik vergat alleen te eten en moest daardoor in de diepe finale lossen. Maar daar kan ik alleen maar van leren.”

“In de Poolse rittenkoers werd ik op een seconde van de winnaar vierde in de proloog”, gaat Van Dijke verder. “En in de derde rit val ik twee keer in de laatste twintig kilometer, maar sprint ik wel naar een derde plek. Dat soort zaken moeten eruit. Er gaat nog te veel fout om te kunnen winnen. Dat accepteer ik en daarvan probeer ik te leren. Ik geef mezelf ook de tijd. Ik heb pas zes wegkoersen gereden in mijn leven. Bij deze ploeg gaat mijn ontwikkeling wel in een razend tempo, maar ik probeer me nog niet echt te specialiseren. Bergop rijden ze me er heel moeilijk af, alleen bij de ploeg denken ze ook dat ik goed kan sprinten.”

Kooij en Leemreize maakte dus al de overstap naar het WorldTour-team. Van Dijke hoopt zich op termijn bij hen te voegen. “Hoever ik van dat niveau afsta? Ik denk dat alles moet kloppen, zowel mentaal als fysiek. Op dat laatste gebied zit ik er niet veel vandaan, denk ik. Maar voor mij is dit echt nog een grote ontdekkingstocht, van wat ik eigenlijk ben. Ben ik nu een sprinter, een klassiekerman, kan ik iets in de heuvels, ben ik een tijdrijder? Ik heb echt geen flauw idee. Ondanks dat ik heel sterk ben, is het voor mij belangrijker om me te blijven ontwikkelen. Dat kan ik in de omgeving van het Jumbo-Visma Development Team nergens beter ga vinden. Als ik daar stappen kan maken, hoop ik van bij ons de volgende prof te zijn.”

Maikel Zijlaard herontdekt zich bij SEG Racing: “Maar ik ben nog niet uitgeleerd”

Een achtste plaats op het NK voor beloften was vorige week vrijdag het hoogst haalbare voor SEG Racing Academy. Maikel Zijlaard was daarvoor verantwoordelijk, maar is ook zelfkritisch. “Als je in het peloton van onderaf de VAM-berg helemaal tot boven kunt sprinten en daar dan als tweede van eindigt, dan had ik over en dat is niet goed”, oordeelt hij in gesprek met WielerFlits.

“We hebben al beter gereden dit jaar”, zegt de Rotterdammer over de collectieve prestatie van zijn ploeg. “Eigenlijk hebben we van de 124 kilometer die we hebben gereden, misschien maar twintig kilometer de wedstrijd in handen gehad. Daarna moesten we vooral achter Jumbo-Visma Development, Metec-TKH en ABLOC CT aan rijden. David Dekker en Daan Hoole kwamen dan ook nog eens ten val. Dat was ook een beetje het keermoment in de wedstrijd. Dat was wel heel jammer, want ik voelde me echt heel goed. Als de kopgroep niet weg was gebleven, had er voor mij veel meer ingezeten. Maar achteraf gezien had ikzelf beter moeten opletten en moeten mee springen met die kopgroep.”

Na twee jaar bij Hagens Berman Axeon maakte de 21-jarige afgelopen winter de overstap naar de Nederlandse opleidingsploeg van SEG. “Sinds het begin van dit jaar heb ik echt heel grote stappen gemaakt. Ook in de corona-break heb ik heel goed getraind, zei de ploeg. Op het eerste trainingskamp in de winter had ik het echt lastig. Niets ten nadele van Hagens Berman Axeon, want het was supergaaf daar. Maar hier kan ik een programma rijden dat beter bij mij past. Ook de ploeg past beter bij me. Ik heb bij SEG ook aangegeven dat ze me onderhanden moesten nemen. Ik wil groeien en weer een rol van betekenis spelen in de koers. Met de vorm die ik nu heb, denk ik dat dit mogelijk is. Hopelijk betaalt dat zich uit.”

De komende weken hoop hij zijn goede conditie te verzilveren in onder meer de Druivenkoers van dit weekend en – als het doorgaat – de Antwerp Port Epic (Antwerpen is aangemerkt met code oranje). “Daar heb je korte punch-klimmetjes en kan ik lekker over gravel beuken; dat moet mij goed liggen. “Ik hoop in de Druivenkoers goed genoeg te zijn om mee te doen in de finale. Een sprint tegen Pascal Ackermann en Fernando Gaviria ga ik honderd op honderd keer niet winnen. Hopelijk letten zij in deze koers niet op en zit ik nu wél mee. Net als in de Czech Tour (waar Jordi Meeus twee keer won, red.) gaan we ook hier proberen om op te vallen en de profs het leven een beetje zuur te maken”, lacht Zijlaard.

Op papier was Zijlaard al prof bij de Amerikaanse ploeg, al reed hij daar vooral U23-koersen. In de toekomst wil hij graag naar de WorldTour. “Met de kalender die er nu nog is, is er een grote kans voor jonge gasten om toch een profcontract te versieren. Maar als ik heel reëel ben, zit dat er voor mij niet in dit jaar. Ook al ben ik dit halve seizoen misschien meer gegroeid dan de vorige twee jaren. Uitgeleerd ben ik hier nog niet. Ik werk nu samen met een trainer van Cyclinglab, Maarten van Kooij. We hebben een heel goede klik. Hij is heel flexibel. Als ik bijvoorbeeld acht keer volle bak de Van Brienenoord-brug op wil, dan mag ik dat proberen en analyseren we dat. Dan blijf je niet in hetzelfde hangen en dat vind ik leuk!”

Selectie SEG Racing Academy voor de Druivenkoers

Sven Burger

Wessel Krul

Milan Paulus

Jesper Rasch

Maikel Zijlaard

SEG Racing Academy mikt op succes in Giro d’Italia U23

SEG Racing Academy trekt misschien wel in de sterkst mogelijk opstelling naar de Giro d’Italia. David Dekker en Jordi Meeus krijgen in de sprints waarschijnlijk vier kansen, terwijl de andere van de ploeg kunnen mikken op dagsucces.

De Italiaan Marco Frigo lijkt daarnaast de aangewezen man om voor een topresultaat in het algemeen klassement te zorgen. De 20-jarige Italiaan werd medio augustus nog veertiende tussen de profs in de Czech Cycling Tour (2.1). Tevens won hij tijdens de coronapauze SEG’s eigen Eseries-rittenkoers met daarin de Mont Ventoux. Daar was hij overigens ook de beste van heel het veld.

Selectie SEG Racing Academy voor de Giro d’Italia U23

David Dekker

Marco Frigo

Daan Hoole

Jordi Meeus

Stan Van Tricht

Harrison Wood

Marijn van den Berg toont zich op het EK

Geruime tijd reed Marijn van den Berg in de kopgroep op het EK voor beloften. De Nederlander werd uiteindelijk op zeven kilometer van de meet ingerekend, waarna Nederland met Olav Kooij naar een vijfde plaats reed. Niet het gewenste resultaat.

Van den Berg is daarom ook enigszins teleurgesteld. “Het doel was om te winnen. Het was goed dat ik meezat en we hebben goed aangevallen om de koers hard te maken, maar ik had wel verwacht meer jongens mee te krijgen in mijn vlucht. Zeker omdat ze aanvankelijk geen Nederlanders lieten rijden.”

Toen de coureur van Metec-TKH in de slotronde de achtervolgers en het peloton met rasse schreden zag naderen, heeft Van den Berg besloten om gas terug te nemen. “Ik ben niet meer volle bak blijven rijden omdat David en Olav zich nog in het peloton bevonden. We werden teruggepakt, maar daarna reden er nog drie coureurs weg. We hebben geprobeerd om dat gat nog dicht te rijden, maar dat is niet gelukt.”

Programma

De komende periode staan er voor Van den Berg nog enkele wedstrijden op het programma. “Ik rijd de Omloop van Valkenswaard en ook de Antwerp Port Epic. Daarna zal ik ongetwijfeld nog wat extra koersen rijden, maar Adri (van Houwelingen, red.) heeft dat rooster nog niet gemaakt. Ik zal ook nog Parijs-Tour bij de beloften rijden.”

Ronde van Midden-Brabant afgelast

De organisatie van de Ronde van Midden-Brabant heeft het evenement van eind september moeten afgelasten. “Helaas hebben wij met pijn in het hart besloten om de voor 27 september geplande Ronde van Midden-Brabant niet door te laten gaan”, klinkt het. “De benodigde vergunningen van de veiligheidsregio ontbreken vooralsnog, maar we moesten nu de knoop doorhakken. We hopen jullie te zien in 2021.”

