Vlasman Cyclingteam stopt door corona vrijdag 2 oktober 2020 om 12:53

Het Vlasman Cyclingteam verdwijnt uit het peloton. Ondanks een doorlopend contract hebben hoofdsponsor Richard Vlasman en teammanager Ton Welling besloten de sponsorovereenkomst te beëindigen. Reden: de gevolgen van het coronavirus.

“De reden dat wij stoppen als ploeg is dat Vlasman BV (totaalsloopbedrijf) afhaakt als hoofdsponsor”, zegt Welling in een interview met WielerFlits. “Dat doet hij met bewuste redenen. In deze coronatijd heeft het bedrijf het ook lastig.”

“Wat ook meespeelt is dat alle zesdaagses zijn afgelast en juist daar halen we onze publiciteit, die halen we niet uit de wegwedstrijden die we rijden, want dat komt amper op televisie. Al met al genomen hebben we in gezamenlijkheid besloten ermee te stoppen. Je moet reëel zijn op dit moment: wie garandeert ons dat er volgend jaar gewoon weer gekoerst wordt? Helemaal niemand.”

De 70-jarige Welling is al jarenlang een vaste waarde in het Nederlandse continentale wielrennen. In het verleden met ploegen als Axa Pro Cycling, Ubbink-Syntec Cycling Team en Koga Cycling Team, sinds 2018 was totaalsloopbedrijf Vlasman de naamgevende sponsor van zijn ploeg.

“Afgelopen zaterdag bij de Omloop van de Braakman heb ik alle renners op de hoogte gesteld. De meesten zagen het al aankomen. Ik had nog geen contracten verlengd. Wel gezegd dat iedereen kon blijven. Maar ook gewaarschuwd dat we in coronatijd leven, wij zijn afhankelijk van bedrijven die er op dit moment niet zo florissant voor staan. Het is niet alleen Vlasman, maar nog twee andere grote sponsors die het voor gezien houden. Die zeggen: wij hebben de middelen zelf nodig.”

“Ik zit zelf ook in het bedrijfsleven als adviseur. In de markt waarin ik actief ben, en waarin ook Vlasman zit, zie ik heel veel problemen ontstaan. De bouw begint nu pas klappen te krijgen, daar moet je je ogen niet voor sluiten. In deze uitzonderlijke tijd moet je dan een pas op de plaats maken. Hoe vervelend het ook is.”

“Je ziet dat momenteel ook in de WorldTour. CCC Team en NTT Pro Cycling houden om die reden ook op te bestaan. En laten we ook reëel zijn; wij zijn niet gesteund door de UCI om nog wedstrijden te rijden. In onze categorie is bijna alles weggevallen. Voor de WorldTour en ProTeams is nog van alles geregeld, maar voor onze ploegen… helemaal niets. Dat moeten ze zich bij de UCI ook realiseren.”

Nieuwe ploeg

De elf renners van de slopersploeg moeten noodgedwongen op zoek naar een nieuwe ploeg. Jasper Bovenhuis en Wim Stroetinga hebben inmiddels besloten te stoppen. Stroetinga had eigenlijk volgend jaar pas afscheid willen nemen. “Voor Wim valt alles weg. Heel het baanseizoen is geschrapt”, zegt Welling. “Doodzonde dat zijn afscheid nu zo loopt.”

“Voor de andere jongens wordt het een lastig verhaal. Er zijn maar een paar ploegen in Nederland. En alles zit al vol of ook hun toekomst in nog onzeker. In het buitenland gaat het precies hetzelfde als hier. Je wilt niet weten hoeveel e-mails ik dagelijks ontvang van renners die bij ons willen komen rijden. Renners uit heel Europa bieden zich bij mij aan.”

Hoogtepunt

Welling bestempelt het winnen van de Zesdaagse van Rotterdam als absolute hoogtepunt. “Met alle ploegen die ik gehad heb; met Axa Pro Cycling Team en met Koga Cycling Team hebben we altijd de Zesdaagse van Rotterdam gewonnen. Alleen met Vlasman hadden we dat nog niet.”

“In de Axa-tijd heb ik ‘m met Robbert Slippens, Danny Stam, en met Peter Schep twee of drie keer gewonnen, met Koga had ik met Schep en Wim Stroetinga een succesvol koppel en als Vlasman-koppel hadden we ‘m nog niet. Tot afgelopen januari, toen Yoeri Havik en Stroetinga op de slotdag de eindzege veroverde. Met Vlasman hebben we heel veel mooie koersen gewonnen, maar voor mij was dit absoluut de mooiste. We hebben er heel lang naar toe gewerkt en als het dan lukt is dat extra bijzonder.”

Geen definitief afscheid

Het afscheid van hoofdsponsor Vlasman, betekent niet het afscheid van Welling. De wielersport gaat hij nog niet verlaten. Komend jaar sluit hij zich aan bij en bestaande organisatie. In 2022 hoopt hij met deze organisatie een continentale ploeg te starten. “Voor komend jaar vind je nergens meer een grote sponsor. Zelfs in het voetbal zie je bedrijven wegtrekken.”

“Ik was wel bezig met een ander groot bedrijf als hoofdsponsor te binden, maar die vroegen terecht of ik kan garanderen dat we volgend jaar een compleet seizoen kunnen rijden. Dat ik niet garanderen, niemand kan dat op dit moment. Die plannen staan nu in de ijskast.”

Vlasman Cyclingteam 2020

Björn Bakker (27)

Jasper Bovenhuis (29)

Hartthijs de Vries (24)

Yoeri Havik (29)

Gerben Mos (28)

Arne Peters (24)

Wiebe Scholten (23)

Remco Schouten (25)

Wim Stroetinga (35)

Melvin van Zijl (28)

Jelle Wolsink (24)