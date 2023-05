Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 4 naar Lago Laceno – Wie toont vorm in eerste bergrit?

De eerste echte bergrit in de Giro d’Italia vindt al plaats op de vierde dag van de ronde. Op de Colle Molella zullen de klimbenen van de klassementsrenners getest worden. Wie deelt een tik uit en wie zakt door het ijs? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

In 184 kilometer rijdt het peloton naar het skioord in Lago Laceno, dat op 1.062 meter hoogte ligt. In de kilometers daarvoor liggen drie beklimmingen van tweede categorie. waarvan de Colle Molella op drie kilometer van de meet de laatste is.

Gestart wordt er dinsdag 9 mei in Venosa, wat min of meer het dorp van Venus betekent en dicht bij de uitgedoofde vulkaan Monte Vulture ligt. Over heuvelachtig terrein wordt vanuit Venosa vaart gemaakt richting de Passo delle Crocelle (13,5 kilometer aan 4,3%). Het peloton bevindt zich dan voor het eerst in deze ronde op meer dan 1.000 meter hoogte.

Niet veel later zullen de renners opnieuw op meer dan 1.000 meter hoogte zijn. Na een tussensprint na 96 kilometer op de Muur van Lancano wordt begonnen aan opnieuw een beklimming van de tweede categorie, naar Valico di Monte Caruozzo (8,2 kilometer aan 5,2%). Echte brokken zullen er op deze klim niet gemaakt worden, maar vluchters zullen ervan smullen.

In de finale wacht alleen nog de klim naar de Colle Molella (9,6 kilometer aan 6,2%), die in 2015 voor het laatst in het Giro-parcours werd opgenomen. Paolo Tiralongo won destijds voor Steven Kruijswijk. Heel lastig is de Colle Molella niet, al wordt er in de laatste kilometers wel een aantal keer een stijgingspercentage van rond de 11 à 12% aangetikt. Eenmaal boven is er nog drie kilometer te rijden tot de Lago Laceno.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.45 uur

Finish: Tussen 17.00-17.30 uur

Afstand: 175 kilometer

Favorieten

“We moeten de roze trui waarschijnlijk behouden tot rit vier. Daarna kunnen we proberen om hem weg te geven.” Dat zei Remco Evenepoel afgelopen zaterdag, net nadat hij de openingstijdrit op zijn naam had geschreven. Als we de wereldkampioen mogen geloven, zal Soudal Quick-Step op weg naar Lago Laceno geen moeite doen om de vroege vlucht terug te halen.

Helemaal zeker is het echter niet dat Soudal Quick-Step dinsdag het roze af zal staan. In gesprek met Het Laatste Nieuws heeft Klaas Lodewyck namelijk laten weten dat er ook voordelen zitten aan het behouden van de leiderstrui en het niet eenvoudig is om de juiste renners weg te laten rijden. Bovendien is het ook niet uitgesloten dat andere klassementsploegen de achtervolging op de vluchters leiden. Ze kunnen dit doen om de rit te pakken óf Evenepoel in het roze te houden.

Indien de vlucht wel de ruimte krijgt, zijn renners die overduidelijk géén klassementsambities hebben in het voordeel voor de ritzege. Degenen die wel te boek staan als (verre) outsider voor de eindzege, zullen sowieso geen ruimte krijgen van de ploeg van Evenepoel. Daarnaast moet een potentiële winnaar beschikken over goede klimbenen, want de strijd zal waarschijnlijk beslist worden op de Colle Molella. Normaal gesproken zouden we nu meteen de naam van Lennard Kämna noteren, maar de Duitser mikt deze Giro op een klassement. Santiago Buitrago lijkt in deze fase eveneens te gevaarlijk om te laten rijden.

Voor Lorenzo Fortunato geldt dat minder, want de Italiaan heeft al laten weten dat hij deze ronde maar één doel heeft: dagsucces. De klimmer van EOLO-Kometa heeft zijn vizier vooral gericht op het tweede deel van de Giro, liet hij eerder weten aan WielerFlits, maar heeft dinsdag wel een extra reden om zich te tonen. Hij wordt dan namelijk 27 jaar oud en kan zichzelf dus een mooi verjaardagscadeau bezorgen. De vorm van Fortunato is alvast uitstekend. In april werd hij vijfde in de Tour of the Alps en won hij de Vuelta Asturias, waar hij bovendien naar een ritzege soleerde. Doet hij dat nu weer?

Einer Augusto Rubio heeft dit seizoen ook al gewonnen. Op dag drie van de UAE Tour viel hij vroeg aan op de slotklim naar Jebel Jais en bleef hij de groep der favorieten voor. Eerder was de 25-jarige renner van Movistar ook al vierde geworden in de Vuelta a San Juan, later zou hij nog als tweede eindigen in de Vuelta Asturias. Toch zullen de favorieten voor het klassement Rubio niet echt vrezen deze Giro: de Colombiaan verloor al bijna drie minuten in de openingstijdrit en kwam in een grote ronde nooit verder dan een 39ste plaats. Hij zal dinsdag zijn gang mogen gaan.

Van Movistar moeten ook Carlos Verona en Óscar Rodríguez in de gaten gehouden worden. Beiden hebben een neusje voor de goede vlucht en gaan goed omhoog. Verona bewees dat vorig jaar nog met een ritzege in het Critérium du Dauphiné, Rodríguez greep in diezelfde periode net naast etappewinst in de Ronde van Zwitserland. Lorenzo Rota was vorig jaar dan weer dichtbij dagsucces in de Giro, toen hij in Genova geklopt werd door Stefano Oldani. Een vijfde plaats in de voorbije Eschborn-Frankfurt wijst erop dat Rota klaar is voor revanche.

Revanche is voor Alessandro Covi niet nodig, hij won in 2022 een etappe in de Giro. En niet de minste. Vanuit de vroege vlucht zegevierde de Italiaan in de laatste bergetappe van de ronde, met finish op de gevreesde Passo Fedaia. De Colle Molella moet dan ook wel lukken. De inmiddels 24-jarige Covi oogt momenteel overigens wel wat minder dan een jaar geleden. Ook kun je je afvragen of hij niet bij Jay Vine en João Almeida – beiden nog in de top-tien van het klassement – moet blijven in deze eerste bergrit. Anderzijds krijgen helpers met aanvalsplannen vaak wel de ruimte bij UAE Emirates.

Bauke Mollema hoeft zich überhaupt niet druk te maken om zulke zaken: Trek-Segafredo is zonder klassementskopman begonnen aan deze Giro. Een gouden kans voor Mollema om de trilogie te vervolledigen en na etappes in de Tour en Vuelta ook een rit in de Giro op zijn naam te schrijven. Hij zal dan wel beter moeten zijn dan dit voorjaar, want echt imponeren kon de Mol dit seizoen nog niet. Schrijf de lepe routinier echter nooit af.

In de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik kwam Mollema nog redelijk voor de dag. Hij reed twee keer top-dertig. Echt schitteren deed hij dus ook weer niet, in tegenstelling tot Ben Healy. De Ier werd tweede in de Amstel en vierde in Luik, nadat hij ook al runner-up was in de Brabantse Pijl. Als heuvelspecialist is Healy dus helemaal doorgebroken. In het hooggebergte heeft hij zich nog niet bewezen, maar de vierde rit van de Giro moet hij aankunnen. De klimmen tussen Venosa en Lago Laceno zijn niet extreem lang.

Jefferson Alexander Cepeda, ook van EF Education-EasyPost, zal sowieso geen schrik hebben van de Colle Molella. Wellicht had hij het nog wat langer en zwaarder gewild. De 24-jarige Ecuadoraan werd onlangs nog vierde in de derde etappe van de Tour of the Alps, met finish in Brentonico San Valentino. Op de slotklim van ruim vijftien kilometer kon hij de beste klimmers volgen.

Een dag later, in diezelfde Tour of the Alps, zat Patrick Konrad mee in de vroege vlucht. De Oostenrijker sprintte naar plek vier, enkele tientallen seconden na de drie sterksten van de kopgroep. Konrads goede eindschot kan ook in Lago Laceno van pas komen. Rein Taaramäe (Intermarché-Circus-Wanty) zal daar liever solo aankomen. Op die manier won de Est twee jaar terug nog een rit in de Vuelta a España.

Andere coureurs die via de vroege vlucht kans maken, zijn Italiaans kampioen Filippo Zana (Jayco AlUla), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Matthew Riccitello, Stephen Williams (Israel-Premier Tech), Bob Jungels (BORA-hansgrohe), Warren Barguil, Alessandro Verre (Arkéa-Samsic), Joe Dombrowski, Luis León Sánchez, Samuele Battistella en Simone Velasco (allen Astana Qazaqstan).

Mochten de klassementsrenners toch gaan strijden om de zege, dan beschikt Remco Evenepoel over de beste papieren. De wereldkampioen is in topvorm, bleek nog maar eens in de openingstijdrit van de Giro. Natuurlijk hoeft dat niet te betekenen dat hij ook bergop iedereen naar huis fietst, maar op dergelijke aankomsten – vroeg in de ronde, niet al te hoog – was hij vorig jaar in de Vuelta a España ook indrukwekkend. Bovendien lijkt Evenepoels punch alleen maar te zijn verbeterd.

Primož Roglič heeft natuurlijk ook een sterk eindschot. In de Ronde van Catalonië was hij Evenepoel nog twee keer de baas in de sprint, waarvan één keer na een zware klim. Zijn tijdrit was wat minder, maar ook zeker niet slecht. Reken maar dat de Sloveen klaar is voor de eerste bergrit. João Almeida en Tao Geoghegan Hart zijn dat duidelijk ook. Zij werden respectievelijk derde en vierde in de openingstijdrit, nog voor Roglič. Voor hen geldt ook dat ze een serieuze sprint in de benen hebben. Almeida kwam overigens wel ten val derde etappe, zij het niet al te erg.

De andere renners die – nu nog – tot de (schaduw)favorieten gerekend mogen worden, zijn Jay Vine, Geraint Thomas, Pavel Sivakov, Aleksandr Vlasov, Lennard Kämna, Eddie Dunbar, Damiano Caruso, Thymen Arensman, Rigoberto Urán, Jack Haig, Thibaut Pinot, Hugh Carthy en Domenico Pozzovivo. Hoe de verhoudingen tussen hen precies liggen bergop, is nog afwachten. In Lago Laceno weten we ongetwijfeld meer.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lorenzo Fortunato

*** Einer Augusto Rubio, Ben Healy

** Lorenzo Rota, Alessandro Covi, Bauke Mollema

* Remco Evenepoel, Primož Roglič, Tao Geoghegan Hart, João Almeida

Giro 2023: Deelnemerslijst

Weer en TV

De zon zal zich dinsdag weinig laat zien tussen Venosa en Lago Laceno. Het wordt volgens Weeronline de hele dag bewolkt. ’s Middags kan er ook een spatje regen vallen, maar met achttien graden wordt het niet koud. De wind (2 à 3 Beaufort) komt uit het westen en staat een groot deel van de rit dus in de rug. Op de laatste beklimming is er echter (lichte) tegenwind.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Dinsdag begint de uitzending om 12.10 uur.