Giro 2023: Ploegleider van Evenepoel geeft argumenten om roze langer te behouden

“We moeten de roze trui waarschijnlijk behouden tot rit vier. Daarna kunnen we proberen om hem weg te geven.” Dat zei Remco Evenepoel afgelopen zaterdag, net nadat hij de openingstijdrit van de Giro d’Italia op zijn naam had geschreven. Klaas Lodewyck, Evenepoels ploegleider bij Soudal Quick-Step, zegt in gesprek met Het Laatste Nieuws echter dat het nog geen zekerheid is dat ze het roze dinsdag zullen afstaan.

“Als er zich dinsdag een goeie situatie voordoet, kunnen we het roze weggeven, maar het is niet dat we starten met het idee van daar gaan we roze per se weggeven”, aldus Lodewyck, die benadrukt dat het niet eenvoudig is om de trui kwijt te spelen. “We kiezen zelf niet wie er in de ontsnapping gaat. We moeten dat ondergaan. (…) De trui zomaar weggeven aan iemand, wiens ploeg toch de koers niet zal of kan dragen, heeft ook geen zin.”

Voor- en nadelen van het roze

Het is bekend dat er enkele nadelen kleven aan het dragen van de leiderstrui. Zo is Evenepoel door alle plichtplegingen na afloop van een rit later in het hotel en is het een ongeschreven regel dat de ploeg van de leider het gewicht van de koers draagt. Daar staan evenwel ook wat voordelen tegenover, vertelt Lodewyck.

“Je bepaalt zelf het tempo van het peloton”, begint de ploegleider. “Als er iemand wil aanvallen, zit je in poleposition op kop van het peloton en kan je snel reageren. Vooraan in het peloton gebeuren er veel minder valpartijen dan in de buik of achteraan. Het dragen van de leiderstrui geeft de renner en ook zijn ploegmaten extra mentale energie. Dat zagen we vorig jaar nog in de Vuelta met Remco.”

Tweede week

Bovendien hoef je als ploeg niet de hele dag het tempo te bepalen, stelt Lodewyck. “Je moet enkel de start controleren en dan nemen de sprintersploegen over.” Het is volgens hem dan ook geen ramp als Soudal Quick-Step het roze dinsdag niet kwijtraakt. “De eerste week is niet zo lastig om te controleren. Bovendien kunnen zijn ploegmaten het zondag in de tijdrit rustig aandoen en hebben ze met de rustdag van maandag eigenlijk twee rustdagen achter elkaar.”

In de tweede week is het een ander verhaal. “De tweede week is veel lastiger dan de eerste week. In de tweede week begint de algemene vermoeidheid ook al wat mee te spelen”, aldus Lodewyck, die door laat schemeren dat de ploeg in deze fase mogelijk wel afstand wil doen van de trui. Maar: “Na twee of drie dagen moeten ze allicht opnieuw aan de bak.”

