Almeida komt ten val in slotfase Giro-rit: “Een geluk dat mijn ploeggenoten er waren”

João Almeida is na de derde etappe van de Giro d’Italia opgeschoven naar de tweede plek in het algemeen klassement, maar toch verliep de finale voor de Portugees niet helemaal op rolletjes. Almeida kwam in de slotfase namelijk ten val.

De klassementskopman van UAE Emirates kwam op weg naar Melfi samen met Mads Würtz Schmidt van Israel-Premier Tech ten val. De schade lijkt op het eerste gezicht wel mee te vallen, en Almeida liep ook geen averij op in de strijd om de eindoverwinning.

“Het was geen perfecte dag. Een renner voor me kwam ten val, waarna ik ook tegen de grond ging”, laat Almeida via zijn ploeg weten. “Ik sprong direct weer op mijn fiets en had het geluk dat mijn ploeggenoten er waren. Zonder hen was ik nooit meer teruggekomen. Ik focus me nu op mijn herstel en hoop dat ik mijn niveau kan vasthouden.”

Almeida is, na het wegvallen van Filippo Ganna, de nieuwe nummer twee in het klassement. De Portugees volgt op 32 seconden van leider Remco Evenepoel. Ook Jay Vine (9e op 1:08) staat er namens UAE Emirates nog goed voor in het klassement. Brandon McNulty maakt dan weer een duikeling: de Amerikaan staat nu 75ste, op bijna zes minuten van Evenepoel.