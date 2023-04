Lorenzo Fortunato is ambitieus: “Ga voor ritzeges in tweede helft van Giro”

Lorenzo Fortunato hoopt dit jaar voor de tweede keer een etappe in de Giro d’Italia te winnen. De 26-jarige klimmer van EOLO-Kometa was in 2021 de beste op de Monte Zoncolan en wil die prestatie dit jaar herhalen. “Ik kijk dan vooral naar de tweede helft van de Giro”, kondigt hij aan in gesprek met WielerFlits.

Op basis van de Tour of the Alps, waar Fortunato knap vijfde werd in het eindklassement en niet onder hoefde te doen voor Giro-kopmannen als Tao Geoghegan Hart, Jack Haig en Hugh Carthy, zou een goed algemeen klassement er ook in moeten zitten. “Nee, mijn doel is echt een etappezege. Alleen dat”, aldus Fortunato.

“Ik ga niet voor het algemeen klassement. Ik ben niet per se bang voor de bergetappes, maar vooral voor de vlakke etappes. Oké, ik heb wel een goede ploeg om mij heen, maar niet om echt het klassement aan te vallen. Het is daarom beter om een rit te winnen en misschien voor de bergtrui te gaan.”

Specifieke etappes heeft de renner uit Bologna niet uitgekozen. “Ik kijk vooral naar de tweede helft van de Giro. De tweede en de derde week zijn echt voor mij. De openingsweek zal ik vooral in het peloton blijven, en dan ligt mijn focus op de slotweek”, vertelt hij.

Geen verrassing

Zijn goede prestatie in de Alpen, waar hij op slechts 38 seconden finishte van eindwinnaar Hart, toont echter aan dat het met de vorm van Fortunato goed zit. “Of ik verrast ben? Dat niet. Ik heb de laatste jaren hard gewerkt. Soms rollen er dan goede uitslagen uit en soms is dat wat lastiger. Ik ben heel blij met die vijfde plaats en richting de aankomende Giro d’Italia wil ik mij graag nog verbeteren. Dan gaan we wel zien wat eruit komt.”

In de Vuelta Asturias bevestigde Fortunato zijn topvorm richting de Giro, want zaterdag greep hij de macht in de koninginnenrit door solo over de streep te komen in Cangas del Narcea.

Lees ook: Maak kennis met Zoncolan-ritwinnaar Lorenzo Fortunato: “Dromen van Il Lombardia”

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers