Simone Consonni wil eerste ritzege boeken in Giro: “Cavendish en Gaviria beste sprinters”

Simone Consonni zal in de Giro d’Italia proberen een etappe te winnen. De snelle Italiaan zal zich focussen op de sprintritten. Consonni ziet Fernando Gaviria en Mark Cavendish als de twee beste sprinters van het pak.

Cofidis brengt zaterdag naast Consonni ook Davide Cimolai aan de start. Cimolai kan ook een goede sprint rijden, maar Consonni is duidelijk: “Ik ga de sprints rijden. Het worden chaotische dagen, mede omdat er nog geen specifieke rangorde is bepaald. Iedereen heeft nog twijfels en wij moeten iedere kans grijpen”, vertelde hij op de virtuele persconferentie.

Een strijd tussen Consonni en Cimolai zit er volgens hem ook zeker niet aan te komen. “De chemie tussen ons verbetert elke dag, daar ben ik erg blij mee. We denken dat we mooie dingen kunnen neerzetten.”

Consonni kon zelf nog nooit zegevieren in de Giro, maar dat is dit jaar wel weer het doel. “Er zijn veel goede sprinters hier, al missen er wellicht wat absolute toppers. Fernando Gaviria was in zeer goede vorm in Romandië en Mark Cavendish blijft Mark Cavendish. Zij zijn de beste sprinters van het peloton.”

