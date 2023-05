Win een originele Cervélo teamfiets van Team Jumbo-Visma met Heineken 0.0

In het klassieke voorjaar reden de renners van Jumbo-Visma veelvuldig op de voorgrond en ook in de Giro d’Italia zet de geel-zwarte formatie hoog in. Met kopman Primož Roglič wil het team de Ronde van Italië winnen. Wil jij straks ook rijden op een fiets van Jumbo-Visma waar in 2023 ook daadwerkelijk op gekoerst is? Doe dan deze maand mee met deze speciale winactie.

Met dank aan Heineken 0.0 mogen we aan de bezoekers van WielerFlits een originele Cervélo-teamfiets weggeven. Je maakt dus kans op een fiets waar de renners dit seizoen wedstrijden op rijden. Vul nu je gegevens in en wie weet rijd jij volgend seizoen op deze unieke fiets!

Hoe werkt het?

1. Geef tussen woensdag 3 mei 2023 en zondag 28 mei 2023 om 23.59 uur jouw gegevens door via onderstaand formulier.

2. Onder de deelnemers verloten we de volgende prijs:

een Cervélo teamfiets van Team Jumbo-Visma 2023, beschikbaar gesteld door Heineken

3. De winnaar wordt na afloop van de actie via e-mail bekendgemaakt.

4. Per huishouden is er één deelname toegestaan.

5. De prijs is pas na dit seizoen beschikbaar, omdat de te winnen prijs een fiets is waar Team Jumbo-Visma nu nog gebruik van maakt. Ruilen is niet mogelijk.

Vul hieronder het formulier in!