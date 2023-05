Kaden Groves ziet verbeterpunten na derde plaats: “Gingen misschien te vroeg aan”

In een hectische massasprint in de tweede etappe van de Giro d’Italia reed Kaden Groves zichzelf naar een derde plek in San Salvo. Alleen winnaar Jonathan Milan en David Dekker bleven de 24-jarige sprinter van Alpecin-Deceuninck voor. Na afloop kijkt Groves tevreden terug op zijn eindsprint: “Het ziet er goed uit voor de rest van de ronde.”

“Ik had niet het beste gevoel op deze eerste dag, maar de jongens hebben fantastisch gereden en mij goed gepositioneerd voor de sprint”, is de Giro-debutant zijn ploeggenoten dankbaar. “Er zijn zeker dingen die verbeterd kunnen worden, want ik denk dat we misschien wat te vroeg de sprint aan zijn gegaan. Maar goed, ik heb mee kunnen sprinten, al was het wellicht wat te ver voor mij.”

Groves neemt na de tweede etappe vooral een goed gevoel mee naar de sprintetappes die nog gaan komen: “Met het werk dat de jongens vandaag deden ziet het er goed uit voor de rest van de ronde. Ik ben zeker niet teleurgesteld.”

