Giro-honger van ritwinnaar Ben Healy is nog niet gestild: “Volgen nog kansen”

De Giro d’Italia van Ben Healy kan al niet meer stuk na diens zege in Fossombrone, maar de Ierse seizoensrevelatie is niet van plan om de komende weken op zijn lauweren te rusten. Dat liet hij weten tijdens een digitale persconferentie van zijn ploeg EF Education-EasyPost.

Healy maakte in het voorjaar al indruk met podiumplaatsen in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race en een vierde stek in Luik-Bastenaken-Luik, maar beleefde in deze Ronde van Italië zijn doorbraak als winnaar op het hoogste niveau. Na een indrukwekkende solo van goed vijftig kilometer kwam hij afgelopen zaterdag als eerste aan in de achtste etappe. Healy heeft dus al een ritzege op zak, maar zijn honger is zeker nog niet gestild.

“Die zege was een groot doel voor mij en het is echt superfijn dat we dat nu hebben afgevinkt. Om dat al gelijk te doen in de eerste week van de Giro… Het is een heel fijne last die van mijn schouders is gevallen. Er volgen echter nog veel meer kansen, ook voor de ploeg. We kijken ernaar uit en zijn klaar om ervoor te vechten.”

Lees ook: Wie is voorjaarsrevelatie Ben Healy (22), de niet-Ierse padvinder van EF Education-EasyPost?

Ontdekkingstocht

Healy blinkt voorlopig vooral uit in het heuvelwerk, maar wat kan de nog altijd maar 22-jarige coureur eigenlijk in het hooggebergte? De Ier staat wat dat betreft ook een beetje voor een ontdekkingstocht. “Ik kan als renner behoorlijk veel koersen aan, maar ik moet nog ontdekken wat nu écht bij me past. Als ik maar aanvallend kan koersen, met een agressieve tactiek. Ik kan op meerdere terreinen mijn ding doen, maar wil mezelf ook eens testen in het hooggebergte.”