Voor Hugh Carthy begint de Giro nu pas echt: “Nog niet echt strijd geweest bergop”

Een renner waar we het deze Giro nog niet erg vaak over hebben gehad: Hugh Carthy. De Britse kopman van EF Education-EasyPost volgt in het klassement al op meer dan drie minuten van leider Geraint Thomas, maar zijn favoriete terrein moet nog komen: de bergen.

Carthy kon zich in de eerste week nog niet echt onderscheiden, maar maakt zich geen zorgen. “Ik had natuurlijk graag tien minuten voorgestaan, maar zo werkt het niet”, zei hij eerder vandaag op een persconferentie van zijn team op de eerste rustdag. “Ik sta best wat achter, maar we krijgen nog veel bergen voor onze kiezen. Door de weersomstandigheden is er bergop nog niet echt strijd geweest, maar ik heb vertrouwen in mijn vorm. Dat zit wel goed.”

“De meeste verschillen zijn ontstaan in de twee tijdritten, maar we moeten nog twee weken koersen”, aldus Carthy, die het in de komende ritten moet doen zonder de hulp van Rigoberto Urán. De ervaren Colombiaanse klimmer testte positief op COVID-19. “Dat was wel slecht nieuws, maar het is zoals het is. De koers gaat verder en wij gaan ook door. Zo werkt het in deze sport.”

In de komende twee weken krijgen de renners nog enkele zware bergritten voorgeschoteld. Komende vrijdag trekken de renners over twee zware Alpenreuzen naar Crans Montana en er wachten ook nog bergetappes naar de Monte Bondone (rit 16), Val di Zoldo (rit 18) en Tre Cime di Lavaredo (rit 19). Op de voorlaatste dag staat er een klimtijdrit naar de Monte Lussari op het programma.